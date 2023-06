Spital soll Behörden zu Kind in Hundebox alarmiert haben

Krems/Waidhofen a.d. Thaya - Beim Fall rund um jenen Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, sollen die Behörden laut "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) zuvor verständigt worden sein. Demnach soll das Personal eines Krankenhauses im Frühjahr 2022 Anzeige erstattet haben, weil vermutet wurde, der Bub werde zu Hause misshandelt. Eine Lehrerin soll das Jugendamt alarmiert haben. Die Behörden halten sich zu der Causa bedeckt.

AK: Günstige Lebensmittel 17 Prozent teurer als 2022

Wien - Billige Lebens- und Reinigungsmittel kosten jetzt durchschnittlich um rund 17 Prozent mehr als noch vor einem Jahr - das zeigt ein aktueller "AK Preismonitor" von 40 preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln bei sieben Wiener Supermärkten und Diskontern. Damit hat sich die Teuerung bei diesen Produkten deutlich abgeschwächt: Anfang Jänner hatte der "AK Preismonitor" noch einen Preisanstieg um 42 Prozent im Jahresabstand ergeben.

Ukrainische Gegenoffensive macht laut London Fortschritte

Kiew (Kyjiw)/London - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Informationen britischer Geheimdienste bei ihrer Offensive "schrittweise, aber stetige taktische Fortschritte" gemacht. Die Einheiten hätten sich in den vergangenen Tagen neu formiert und größere Offensivoperationen im Osten und Süden des Landes geführt, meldete das britische Verteidigungsministerium am Sonntag.

Parlamentswahl in Griechenland angelaufen

Athen - In Griechenland haben am Sonntagmorgen (7.00 Uhr Ortszeit, 6.00 Uhr MESZ) die Parlamentswahlen begonnen. Als klarer Favorit gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die oppositionelle Linkspartei Syriza mit dem ehemaligen Regierungschef Alexis Tsipras (2015-2019) als Spitzenkandidat dürfte den Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden.

E-Bike-Fahrer in Salzburg tödlich verunglückt

Bramberg - Beim Sturz in ein Bachbett im Salzburger Pinzgau ist in der Nacht auf Sonntag ein niederländischer E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der Früh mitteilte, fuhren der 49-Jährige und ein 54-jähriger Landsmann nachts von Neukirchen nach Bramberg, als sie den Weichseldorferbach übersahen und ins etwa drei Meter tiefe Bachbett stürzten. Der 49-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 54-Jährige wurde mit Kopfverletzungen ins Spital Zell am See gebracht.

Rekordzuwächse bei erneuerbarer Energie

Wien - Die Energiewende hin zu erneuerbarer Energie zeichnet sich nun auch deutlich in Österreich ab. Der Trend gehe weg von fossiler Energie hin zu Biomasseöfen, Wärmepumpen sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen, geht aus der aktuellen Markterhebung des Klimaschutzministeriums zum Energiemarkt hervor. So würden Förderungen wie "Raus aus Öl und Gas" oder für Photovoltaik und Windkraftanlagen angenommen, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit.

9.500 Menschen feierten auf Linzer Pride-Parade

Linz - Am Samstag sind rund 9.500 Teilnehmer bei der Linzer Pride-Parade für die Rechte und Gleichberechtigung der Queer-Community auf die Straße gegangen. Wegen des vereitelten Terroranschlags auf die Wien-Pride vergangene Woche wurden in Linz besondere Sicherungsmaßnahmen ergriffen, wie die Polizei in einer Pressemeldung am Samstagabend mitteilte. Die Parade verlief aber ohne nennenswerte Zwischenfälle.

