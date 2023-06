Nehammer: Krieg trägt deutliche Spuren nach Russland

Wien/Moskau - Die aktuelle Situation in Russland schafft Verunsicherung und Unsicherheit. Dies erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag nach einer Sitzung des Krisenkabinetts in Wien. "Der Krieg (Russlands gegen die Ukraine, Anm.) trägt Spuren deutlich nach Russland", sagte Nehammer und erklärte, dass alles für eine Beendigung dieses Kriegs getan werden müsse. In Österreich selbst seien auch "Schutzmaßnahmen" getroffen worden, berichtete der Kanzler.

Pilot nach Absturz von Motorflieger in Tirol tot

Nikolsdorf - Am Osttiroler Flugplatz Nikolsdorf ist Sonntagnachmittag ein einmotoriges Flugzeug abgestürzt und der Pilot tödlich verunglückt. Wie es seitens der Leitstelle Tirol zur APA hieß, dürfte es beim Start Probleme gegeben haben - noch im "Startprozedere" ereignete sich der Absturz. Auf welcher Höhe sich die Maschine zu diesem Zeitpunkt befunden hatte, war noch unklar. Nach dem Absturz geriet das Fluggerät in Brand, das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden.

Toter und Verletzte bei entgleister Achterbahn in Schweden

Stockholm - Beim Absturz eines Achterbahnwagens aus mehreren Metern Höhe in einem schwedischen Vergnügungspark ist nach Angaben der Betreiber ein Mensch ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, sagte eine Sprecherin des bekannten Parks "Gröna Lund" in der Hauptstadt Stockholm am Sonntag der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Der Sender SVT berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte, ein Wagen sei entgleist und stecken geblieben.

600 Menschen protestierten in Tirol gegen Kraftwerksausbau

Innsbruck - Am Sonntag haben Naturschutzorganisationen, Gemeindevertreter und Bürgerinitiativen einmal mehr gegen den geplanten Ausbau des Tiwag-Kraftwerks im Kaunertal mobil gemacht. Bei einer Demonstration in der Landeshauptstadt Innsbruck kamen laut Polizei rund 600 Menschen zusammen. Bereits vor der Demo verteidigten die Projektverantwortlichen ihr Vorhaben und argumentierten, dass es für die Energiewende notwendig sei.

Polizisten fanden 1,5 Meter langen Königspython in Wien

Wien - Einen kuriosen Fund haben Polizisten am Freitag in Wien-Hernals in der Amundsenstraße gemacht: Die Beamten stießen in einem Gebüsch in einem Waldstück neben einem Parkplatz auf einen 1,5 Meter langen Königspython. Ein Polizist hob die bereits sichtlich geschwächte Würgeschlange daraufhin auf und sicherte sie. Daraufhin wurde der Python der Tierrettung übergeben. Es soll sich um ein vermutlich ausgesetztes Jungtier handeln, hieß es von der Polizei.

