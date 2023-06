Blinken: Turbulenzen in Russland noch nicht vorbei

Moskau/Rostow am Don - Nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken sind die Turbulenzen durch den versuchten Aufstand der Wagner-Söldner in Russland auch nach deren Einlenken nicht vorbei. Es könne sein, dass diese noch Wochen und Monate anhielten, sagte Blinken. Er bezeichnet die Vorgänge als innerrussische Angelegenheit. US-Präsident Joe Biden habe sich nicht bemüht, mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen.

Nehammer: Krieg trägt deutliche Spuren nach Russland

Wien/Moskau - Die aktuelle Situation in Russland schafft Verunsicherung und Unsicherheit. Dies erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag nach einer Sitzung des Krisenkabinetts in Wien. "Der Krieg (Russlands gegen die Ukraine, Anm.) trägt Spuren deutlich nach Russland", sagte Nehammer und erklärte, dass alles für eine Beendigung dieses Kriegs getan werden müsse. In Österreich selbst seien auch "Schutzmaßnahmen" getroffen worden, berichtete der Kanzler.

Aktivisten: Mindestens 13 Tote bei Luftangriffen in Syrien

Damaskus - In dem überwiegend von islamistischen Milizen kontrollierten Nordwesten Syriens sind bei russischen Luftangriffen in der Provinz Idlib am Sonntag nach Angaben von Aktivisten mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. "Neun Zivilisten, darunter zwei Kinder, wurden bei Luftangriffen in der Stadt (Jisr al-Shughur) getötet", erklärte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH).

Griechische Konservative führen laut Prognosen bei Wahl

Athen - Bei der Parlamentswahl in Griechenland zeichnet sich einer Nachwahlbefragung zufolge ein Sieg der Konservativen von Kyriakos Mitsotakis ab. Die Nea Dimokratia (ND) dürfte zwischen 40 und 44 Prozent der Stimmen erhalten, wie am Sonntagabend aus der gemeinsamen Erhebung von sechs Forschungsinstituten hervorging. An zweiter Stelle folgte demnach die linke Syriza von Ex-Regierungschef Alexis Tsipras mit gut 16 bis gut 19 Prozent.

Pilot nach Absturz von Motorflieger in Tirol tot

Nikolsdorf - Am Osttiroler Flugplatz Nikolsdorf ist Sonntagnachmittag ein einmotoriges Flugzeug abgestürzt und der Pilot tödlich verunglückt. Wie es seitens der Leitstelle Tirol zur APA hieß, dürfte es beim Start Probleme gegeben haben - noch im "Startprozedere" ereignete sich der Absturz. Auf welcher Höhe sich die Maschine zu diesem Zeitpunkt befunden hatte, war noch unklar. Nach dem Absturz geriet das Fluggerät in Brand, das Feuer wurde rasch gelöscht.

Toter und Verletzte bei entgleister Achterbahn in Schweden

Stockholm - Beim Absturz eines Achterbahnwagens aus mehreren Metern Höhe in einem schwedischen Vergnügungspark ist nach Angaben der Betreiber ein Mensch ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, sagte eine Sprecherin des bekannten Parks "Gröna Lund" in der Hauptstadt Stockholm am Sonntag der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Der Sender SVT berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte, ein Wagen sei entgleist und stecken geblieben.

Brand in Industriebetrieb in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - In einem Industriebetrieb im Osten von Wiener Neustadt ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst, berichtete die Feuerwehr. Zwei Freiwillige Feuerwehren und mehrere Atemschutztrupps standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am frühen Abend wurde "Brand aus" gegeben. Die Ursache für das Feuer war Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bei dem betroffenen Betrieb handelt es sich um ein Unternehmen, das u.a. in der Luftfahrt tätig ist.

600 Menschen protestierten in Tirol gegen Kraftwerksausbau

Innsbruck - Am Sonntag haben Naturschutzorganisationen, Gemeindevertreter und Bürgerinitiativen einmal mehr gegen den geplanten Ausbau des Tiwag-Kraftwerks im Kaunertal mobil gemacht. Bei einer Demonstration in der Landeshauptstadt Innsbruck kamen laut Polizei rund 600 Menschen zusammen. Bereits vor der Demo verteidigten die Projektverantwortlichen ihr Vorhaben und argumentierten, dass es für die Energiewende notwendig sei.

