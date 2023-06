Putin entscheidet Machtkampf für sich

Moskau/Rostow am Don - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die bisher größte interne Herausforderung in seinen rund 23 Jahren an der Macht überstanden. Der Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, brach am Samstagabend nach etwa 24 Stunden einen Marsch seiner Truppen auf Moskau überraschend wieder ab - etwa 200 Kilometer vor der Hauptstadt. Im Gegenzug verkündete der Kreml, dass Prigoschin und seine gesamte Truppe trotz des gewaltsamen Aufstands straffrei ausgehen sollen.

EU-Außenminister beraten zu Entwicklungen in Russland

Luxemburg - Die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten wollen sich am Montag (9.15 Uhr) bei einem Treffen in Luxemburg über den Machtkampf in Russland und die möglichen Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine austauschen. Für die EU stellt sich unter anderem die Frage, welche Konsequenzen der Machtkampf zwischen Privatarmee-Chef Jewgeni Prigoschin und Kremlchef Wladimir Putin auf Konflikte und Kriege in anderen Ländern haben könnte.

Nehammer: Krieg trägt deutliche Spuren nach Russland

Wien/Moskau - Die aktuelle Situation in Russland schafft Verunsicherung und Unsicherheit. Dies erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag nach einer Sitzung des Krisenkabinetts in Wien. "Der Krieg (Russlands gegen die Ukraine, Anm.) trägt Spuren deutlich nach Russland", sagte Nehammer und erklärte, dass alles für eine Beendigung dieses Kriegs getan werden müsse. In Österreich selbst seien auch "Schutzmaßnahmen" getroffen worden, berichtete der Kanzler.

UNO-Drogenbericht warnt vor Boom synthetischer Suchtmittel

Wien - Der Jahresbericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien warnt vor expandierenden illegalen Drogenmärkten, billig und leicht zu erzeugende synthetische Suchtgifte würden den Handel verändern und mit tödlichen Folgen für die Konsumenten einhergehen. Ob Fentanyl in den USA oder Methamphetamin in Afghanistan: Synthetikdrogen boomen. Und auch die Umweltzerstörung und Kriminalität im Amazonasbecken werde durch die Drogen noch weiter befeuert.

Griechische Konservative siegen bei Wahl

Athen - Die konservative Nea Dimokratia ist klar als Siegerin aus der Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag hervorgegangen. Wie das Innenministerium auf seiner Webseite am Abend mitteilte, erhielt die Partei von Kyriakos Mitsotakis 40,5 Prozent der Stimmen. Sie bekommt damit eine absolute Mehrheit von 158 Sitzen im Parlament. Stimmeinbußen hat hingegen die linksgerichtete Syriza von Ex-Premier Alexis Tsipras hinnehmen müssen, die 17,8 Prozent erhielt.

Pilot nach Absturz von Motorflieger in Tirol tot

Nikolsdorf - Am Osttiroler Flugplatz Nikolsdorf ist Sonntagnachmittag ein einmotoriges Flugzeug abgestürzt und der Pilot tödlich verunglückt. Wie es seitens der Leitstelle Tirol zur APA hieß, dürfte es beim Start Probleme gegeben haben - noch im "Startprozedere" ereignete sich der Absturz. Auf welcher Höhe sich die Maschine zu diesem Zeitpunkt befunden hatte, war noch unklar. Nach dem Absturz geriet das Fluggerät in Brand, das Feuer wurde rasch gelöscht.

Aktivisten: Mindestens 13 Tote bei Luftangriffen in Syrien

Damaskus - In dem überwiegend von islamistischen Milizen kontrollierten Nordwesten Syriens sind bei russischen Luftangriffen in der Provinz Idlib am Sonntag nach Angaben von Aktivisten mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. "Neun Zivilisten, darunter zwei Kinder, wurden bei Luftangriffen in der Stadt (Jisr al-Shughur) getötet", erklärte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH).

Karner empfängt slowakischen Amtskollegen Ivan Šimko

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt seinen neuen slowakischen Amtskollegen Ivan Šimko zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Im Zentrum der Gespräche wird das Thema illegale Migration stehen, aber auch die Vorbereitung für das Treffen der Visegrad-Staaten (Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn) am Donnerstag in Bratislava, an dem auch Karner teilnimmt. Anders als im Fall Ungarns und Sloweniens verzichtet Österreich gegenüber der Slowakei auf stationäre Grenzkontrollen.

