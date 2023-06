Moskau hebt Anti-Terror-Notstand wieder auf

Moskau - Nach dem Ende des bewaffneten Söldner-Aufstands in Russland ist in der Hauptstadt Moskau der Anti-Terror-Notstand wieder aufgehoben worden. "Alle Beschränkungen werden zurückgenommen", schrieb Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Montag auf seinem Telegram-Kanal. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge an der Ukraine-Invasion beteiligte Truppen besucht.

EU-Außenminister beraten zu Entwicklungen in Russland

Luxemburg - Die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten wollen sich am Montag (9.15 Uhr) bei einem Treffen in Luxemburg über den Machtkampf in Russland und die möglichen Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine austauschen. Für die EU stellt sich unter anderem die Frage, welche Konsequenzen der Machtkampf zwischen Privatarmee-Chef Jewgeni Prigoschin und Kremlchef Wladimir Putin auf Konflikte und Kriege in anderen Ländern haben könnte.

StA leitet keine Ermittlungen gegen "Letzte Generation" ein

Innsbruck - Die Blockade der Tiroler Brennerautobahn (A13) Mitte Juni hat für die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" keine strafrechtliche Konsequenzen zur Folge. Man werde kein Ermittlungsverfahren einleiten, da kein Anfangsverdacht auf eine gerichtlich strafbare Handlung vorliege, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Julia Klingenschmid, nach einer entsprechenden Prüfung zur APA am Montag.

Ukraine: Bisher 130 Quadratkilometer im Süden zurückerobert

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach Angaben der Regierung seit Beginn der Gegenoffensive rund 130 Quadratkilometer entlang der südlichen Frontlinie von den russischen Streitkräften zurückerobert. In der vergangenen Woche habe sich die Lage im Süden allerdings nicht wesentlich verändert, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar dem staatlichen Rundfunk am Montag.

Neue griechische Regierung soll vereidigt werden

Athen - Nach dem klaren Sieg der Konservativen bei den griechischen Parlamentswahlen am Sonntag soll der bisherige und künftige Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bereits am Montag vereidigt werden. Das teilte das griechische Präsidialbüro mit. Die Zusammensetzung des Kabinetts soll Medienberichten zufolge spätestens bis Dienstagvormittag bekanntgegeben werden. Nach Auszählung von 99,6 Prozent der Stimmen kommt Mitsotakis' Volkspartei Nea Dimokratia (ND) auf 40,6 Prozent.

Nicht alle Direktoren befolgen Vorgaben zu Deutschförderung

Wien - Ein Drittel der Schulleiterinnen und Schulleiter hält sich nicht oder eher nicht an die ministeriellen Vorgaben zur Umsetzung der Deutschförderung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung von Direktoren und Lehrkräften zu Deutschförderklassen unter der Leitung von Susanne Schwab vom Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Wien. Jeweils mehr als die Hälfte der Schulleiter gab an, nicht ausreichend Raum bzw. Lehrpersonal für die Umsetzung der Deutschklassen zu haben.

Juweliereinbrecher in Wiener Neustadt beutelos geflüchtet

Wiener Neustadt - Ohne Beute sind am Montag in den frühen Morgenstunden vorerst unbekannte Juweliereinbrecher in Wiener Neustadt geflüchtet. Sie hatten nach Polizeiangaben die Auslagenscheibe eines Geschäfts in der City mit einem Sprengmittel zum Bersten gebracht. Wenig später wurde in Weigelsdorf in der Gemeinde Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ein brennendes Auto gemeldet. Es dürfte sich um das Fluchtfahrzeug gehandelt haben.

Verein geht wieder wegen Sterbehilfe-Regelung zum VfGH

Wien - Die Österreichische Gesellschaft für ein Humanes Lebensende (ÖGHL) ist mit der Regelung der Sterbehilfe in Österreich weiter unzufrieden und richtet sich daher abermals an den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Das seit Anfang 2022 geltende Sterbeverfügungsgesetz sei unzureichend und teils auch widersprüchlich, kritisierte der Verein am Montag via Aussendung nach Berichten in "Kurier" und Ö1-"Morgenjournal". Auch erhofft man sich die Aufhebung des Verbots der aktiven Sterbehilfe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red