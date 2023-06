Rätselraten um Folgen des Söldner-Aufstands in Russland

Moskau - In Moskau sind die am Samstag eingeleiteten Anti-Terror-Maßnahmen am Montagmorgen wieder aufgehoben worden, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Ähnliche Sicherheitsregelungen seien auch in den Regionen Woronesch und Moskau weggefallen, berichteten russische Medien unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Das Nationale Anti-Terror-Komitee erklärte, die Lage im Land sei "stabil".

Asyl für Prigoschin? Karner verweist auf EU-Einreiseverbot

Wien/Moskau - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht keine Asyl-Chancen für Söldnerführer Jewgeni Prigoschin in Österreich. Nachdem Karner am Montag auf eine entsprechende Frage der APA zunächst von einer Einzelfallprüfung gesprochen hatte, präzisierte er über einen Sprecher, dass Prigoschin auf der Sanktionsliste der EU stehe und daher nicht einreisen dürfe. "Die Frage eines Asylantrages stellt sich hier gar nicht." Karners Antwort habe sich auf Prigoschins Leute bezogen.

Mindestens elf Tote bei ersten Monsunregen in Pakistan

Islamabad - In der pakistanischen Provinz Punjab sind bei Gewitter und schweren Regenfällen mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere wurden verletzt, wie die Nationale Katastrophenbehörde vor Ort am Montag meldete. Laut einem Sprecher waren unter den Toten mehrere Feldarbeiter, die durch Blitze getroffen wurden.

EU stockt Mittel für Waffenlieferungen an Ukraine auf

Luxemburg/Moskau - Die EU stockt die Finanzmittel für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine und andere Partnerländer um weitere 3,5 Milliarden Euro auf. Eine entsprechende Entscheidung trafen am Montag die Außenminister der Mitgliedstaaten bei einem Treffen in Luxemburg, wie eine EU-Sprecherin mitteilte. Sie sei ein klares politisches Signal für das anhaltende Engagement der EU für die militärische Unterstützung der Ukraine und andere Partner.

Deutschland stationiert 4.000 Soldaten dauerhaft in Litauen

Vilnius - Deutschland will rund 4.000 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich dauerhaft nach Litauen schicken, um die Ostflanke der NATO zu stärken. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Voraussetzung sei die Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten und Übungsmöglichkeiten.

Juweliereinbrecher in Wiener Neustadt beutelos geflüchtet

Wiener Neustadt - Ohne Beute sind am Montag in den frühen Morgenstunden vorerst unbekannte Juweliereinbrecher in Wiener Neustadt geflüchtet. Sie hatten nach Polizeiangaben die Auslagenscheibe eines Geschäfts in der City mit einem Sprengmittel zum Bersten gebracht. Wenig später wurde in Weigelsdorf in der Gemeinde Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ein Auto in Brand gesetzt. Es dürfte sich um das Fluchtfahrzeug gehandelt haben.

13-stöckiges Gebäude in Alexandria eingestürzt

Alexandria - In der ägyptischen Küstenstadt Alexandria ist ein 13 Stockwerke hohes Wohngebäude eingestürzt. Der Nachrichtensender Al-Arabija zeigte am Montag Feuerwehrleute vor einem Trümmerberg in einer Wohngegend. Über mögliche Todesopfer oder Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Örtliche Medien berichteten, dass sich im Erdgeschoss des Hauses ein Supermarkt befand.

Neuer griechischer Premier Mitsotakis vereidigt

Athen - Nach dem klaren Sieg der Konservativen bei der Parlamentswahl in Griechenland ist der bisherige Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. Er wolle nun zügig weitere Reformen durchsetzen, sagte er am Montag bei einem Treffen mit Staatspräsidentin Ekatirini Sakellaropoulou, das vom Staatsfernsehen übertragen wurde. Die Besetzung der Ministerposten sollte am Montagnachmittag veröffentlicht werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red