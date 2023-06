Prigoschin strebte keinen Machtwechsel an

Moskau - Der Chef der russischen Söldnereinheit Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat in seiner ersten Wortmeldung nach dem missglückten Aufstand vom Wochenende dementiert, einen Machtwechsel in Moskau angestrebt zu haben. "Wir sind losgegangen, um Protest zu demonstrieren, nicht um die Obrigkeit im Land zu stürzen", sagte der 62-Jährige in einer Sprachnachricht, die am Montag von seinem Pressedienst auf Telegram verbreitet wurde. Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machte er nicht.

Westen hat laut Biden nichts mit Aufstand in Russland zu tun

Moskau/Washington - Nach dem Aufstand der Privatarmee Wagner in Russland hat US-Präsident Joe Biden jegliche Verantwortung des Westens zurückgewiesen. "Dies war Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems", sagte Biden im Weißen Haus. Er habe nach den Ereignissen am Wochenende die wichtigsten Verbündeten der USA in einer Video-Schalte versammelt, um sicherzustellen, dass sich alle einig seien. Biden äußerte sich am Montag das erste Mal öffentlich zu den Ereignissen.

Selenskyj überraschend an Front in Region Donezk

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Inmitten der ukrainischen Gegenoffensive hat der Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag überraschend Frontgebiete in der östlichen teilweise von Russland besetzten Region Donezk besucht. Nach Angaben seines Büros traf er dort unter anderem Militäreinheiten, die an den schweren Kämpfen um die Stadt Bachmut beteiligt waren, sowie Soldaten und Offiziere der Einheit "Chortizija", die an der östlichen ukrainischen Front gegen russische Truppen in der Donbass-Region vorgeht.

Expertengruppe wird in NÖ Hundebox-Fall eingesetzt

Waidhofen a.d. Thaya/St. Pölten - Im Fall eines Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, wird nun eine unabhängige Expertengruppe eingesetzt. Diese Maßnahme soll "höchstmögliche Transparenz schaffen", sagte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag im APA-Gespräch. Die genaue Ausgestaltung der Gruppe werde in den kommenden Tagen noch abgeklärt. Indes bestätigte die Polizei, dass auch gegen einen Beamten ermittelt wird.

EU-Rechnungshof sieht Klima- und Energieziele gefährdet

Luxemburg/Brüssel - Der Europäische Rechnungshof ermahnt in einem am Montag veröffentlichten Sonderbericht die Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission zu deutlich mehr Anstrengungen gegen die Klimakrise und für die Energiewende. Es fehle an Taten, Daten, Transparenz und Finanzierung. "Insgesamt hat der Hof bisher wenige Hinweise darauf gefunden, dass zur Verwirklichung der ambitionierten EU-Ziele für 2030 ausreichende Maßnahmen getroffen werden", schreiben die Prüfer.

Wien Energie und Verbund senken Preise

Wien - Wien Energie und Verbund haben ihren Kunden kräftige Preissenkungen in Aussicht gestellt. Bei der Wien Energie sollen die Preissenkungen zwischen 25 und 52 Prozent ausmachen, konkrete Preise wurden bisher aber noch nicht genannt. Der Verbund wiederum hat heute angekündigt, dass für Bestandskunden der Brutto-Strompreis von 28,68 Cent auf 23,64 Cent pro kWh sinkt - allerdings müssen die Kunden dafür einen neuen Vertrag abschließen und damit ausdrücklich zustimmen.

AMS soll Arbeitslose aus Geringfügigkeit bringen

Wien - Mit verstärkten Kontrollen und Sanktionsmöglichkeiten soll das Arbeitsmarktservice (AMS) Arbeitslose mit geringfügigem Zuverdienst rascher in Jobs über der Geringfügigkeitsgrenze vermitteln. Das sieht ein entsprechender Erlass von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) vor. Gleichzeitig sollen Unternehmen, die auffällig viele arbeitslose Geringfügige beschäftigen, strenger kontrolliert werden, hieß es am Montag in einer Aussendung des Arbeitsministeriums.

Gewessler mahnt zu Tempo bei Ausstieg aus russischem Gas

Wien - Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht Fortschritte auf dem Weg zum Ausstieg aus russischem Gas, fordert von den heimischen Versorgern angesichts der anhaltenden Unsicherheit an den Märkten aber weitere Anstrengungen. "Es geht darum, den letzten Schritt zu machen", so die Politikerin nach einem Treffen mit Energieunternehmen. Hinsichtlich der Gasversorgung sieht die Ministerin das Land für den kommenden Winter gerüstet. Die Speicher seien zu 80 Prozent befüllt.

