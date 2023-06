Russland, Ukraine-Krieg und Migration beschäftigen EU-Gipfel

Brüssel/Moskau - Die Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs und illegale Migration beschäftigen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), am Donnerstag in Brüssel. Auch wenn nicht offiziell auf der Agenda dürfte der EU-Gipfel auch über die möglichen Auswirkungen der Revolte der Söldnertruppe Wagner in Russland auf Europa beraten. Vor Gipfelbeginn (ab 13.00 Uhr) findet ein Austausch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg statt.

Koranverbrennung in Stockholm

Stockholm/Budapest - Erstmals seit Monaten ist bei einer öffentlichen Demonstration in Stockholm wieder ein Koran angezündet worden. Aufnahmen des schwedischen Senders SVT zeigten, wie ein Mann am Mittwoch hinter einem Absperrband der Polizei ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams anzündete. Der türkische Außenminister Hakan Fidan verurteilte die Tat scharf. Er verfluche diese "verachtenswerte Handlung", die gegen den Heiligen Koran, am ersten Tag des Eid-al-Adha-Festes begangen wurde.

Paris: Entsetzen nach letalem Polizeischuss auf 17-Jährigen

Nanterre - Mit Trauer, Wut und Entsetzen hat Frankreich auf den tödlichen Schuss eines Polizisten auf den 17-jährigen Nahel M. bei einer Verkehrskontrolle reagiert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte den Vorfall "unerklärlich, unverzeihlich", rief aber zugleich zur Ruhe auf. Führende Polizeigewerkschaften sowie die Rechtspopulistin Marine Le Pen kritisierten die Reaktion Macrons und prangerten eine vorschnelle Verurteilung der Polizei an.

Diplomaten bedauern Ende der "Wiener Zeitung"

Wien - Kurz vor dem Aus der "Wiener Zeitung" haben sich drei Diplomaten im gemeinsamen Interview mit der Zeitung (Donnerstag-Ausgabe) zu Qualitätsjournalismus und Österreichs Außenpolitik geäußert. "Ich bedaure es außerordentlich, dass es die 'Wiener Zeitung', die wahrscheinlich älteste noch existierende Tageszeitung der Welt, nicht mehr in ihrer bisherigen Form geben wird", sagte der Leiter der EU-Kommissionsvertretung in Wien, Martin Selmayr.

Karner trifft Visegr�d-Amtskollegen in Bratislava

Bratislava - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) trifft am Donnerstag in Bratislava seine Amtskollegen aus Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei, um sich verstärkt beim Themen Flucht und Migration auszutauschen. Man müsse neben "nationalen Maßnahmen, die wir gesetzt haben, auch auf europäischer Ebene handeln", hieß es vorab aus dem Innenministerium zur APA. Besonders eng sei vor allem die Zusammenarbeit Österreichs mit der Slowakei und Ungarn.

Moskau richtet drohende Worte an Republik Moldau

Moskau/Chisinau - Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat sich mit drohenden Worten an die Ex-Sowjetrepublik Moldau gerichtet. Wenn Moldau vorhabe, sich zu einem "logistischen Hub" für die Armee der benachbarten Ukraine zu machen, lade sie damit Gewalt und Chaos zu sich nach Hause ein, sagte Sacharowa bei ihrem wöchentlichen Pressebriefing am Mittwoch.

Malta erlaubt erstmals per Gesetz eingeschränkt Abtreibungen

Valletta - Das Parlament in Malta hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das nach dem bisherigen vollständigen Verbot erstmals eingeschränkt Abtreibungen in dem EU-Land erlaubt. Das Gesetz wurde von den Parlamentariern einstimmig verabschiedet. Nach heftiger Kritik der katholischen Kirche und der Opposition an einem ersten Entwurf wird in dem aktualisierten Gesetzestext klargestellt, dass eine Frau zwar abtreiben darf - aber nur dann, wenn ihr Leben in Gefahr ist.

