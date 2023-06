EU bereitet sich auf lange Unterstützung der Ukraine vor

Brüssel/Moskau - Die EU-Staats- und Regierungschefs stellen sich auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine ein. Künftige Sicherheitszusagen seitens der Europäischen Union an die Ukraine haben beim EU-Gipfel in Brüssel die Neutralen auf den Plan gerufen. Österreich, Irland, Malta und Zypern beharren auf ihrer Neutralität. "Für uns als neutrale Staaten ist es klar, dass es die nicht geben kann", sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) Donnerstag zu Sicherheitsgarantien für Kiew.

49-Jähriger bei Familienstreit in Zeltweg getötet

Zeltweg - Ein Streit zwischen einem 49-Jährigen und seinem Stiefsohn in spe ist Mittwochabend im obersteirischen Zeltweg blutig zu Ende gegangen: Zwischen dem 24-Jährigen und dem Lebensgefährten der Mutter war es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die 59-Jährige rief daraufhin die Einsatzkräfte, aber als diese eintrafen, gab es für den älteren der beiden Männer keine Rettung mehr - er war bereits tot. Der 24-Jährige hatte mit einem Messer auf ihn eingestochen, so die Polizei.

Großer Waffenfund bei "Rechts-Rockern" in OÖ

Wien - Bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich in den frühen Morgenstunden am 26. Juni haben Sicherheitsbehörden hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Bereits seit 2021 laufen die Ermittlungen gegen die "Rechts-Rocker" - festgestellt wurden die Waffen bei einem Ableger des internationalen Motorradclubs "Bandidos", gab der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt.

Karner traf Visegr�d-Amtskollegen in Bratislava

Bratislava - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag in Bratislava seine Amtskollegen aus Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei getroffen, um sich zum Thema Flucht und Migration auszutauschen. "Wir liegen mit unseren Meinungen nicht so weit auseinander, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag", sagte der slowakische Innenminister und Gastgeber, Ivan Šimko, im Anschluss an das Arbeitsgespräch zur APA.

Baukartell - OGH lässt Strabag-Verfahren neu aufrollen

Wien - Nach einem Entscheid des Obersten Gerichtshofes (OGH) muss das Baukartellverfahren gegen Österreichs Branchenführer Strabag trotz bereits verhängter Millionenstrafe komplett neu aufgerollt werden. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte den Kronzeugenstatus der Strabag in einem Rekurs beim OGH in Frage gestellt und war damit erfolgreich. Das Kartellobergericht trage dem erstinstanzlichen Kartellgericht die Fortsetzung des Verfahrens gegen die Strabag auf, teilte die BWB mit.

150 Festnahmen nach zweiter Krawallnacht in Frankreich

Paris - In Frankreich ist es nach einem tödlichen Schuss der Polizei auf einen Jugendlichen die zweite Nacht in Folge zu schweren Ausschreitungen gekommen. Landesweit seien 150 Menschen festgenommen worden, teilte Innenminister Gerald Darmanin am Donnerstag mit. Dutzende Polizisten seien bei Auseinandersetzungen mit Protestierenden verletzt worden, sagte der Minister. Als Reaktion mobilisierte die Polizei für Donnerstagabend landesweit 40.000 Beamte.

Scharfe Kritik nach Koranverbrennung in Stockholm

Stockholm/Rabat - Arabische Staaten haben die Verbrennung eines Korans in der schwedischen Hauptstadt Stockholm stark kritisiert. Die Arabische Liga verurteilte in einer Erklärung vom Donnerstag die Genehmigung der Verbrennung durch die schwedischen Behörden aufs Schärfste. Schweden müsse islamfeindlichen Ideen und Extremismus entgegentreten, statt diese zu fördern, hieß es.

Kein NATO-Beitritt Schwedens bei Gipfel - Ungarn blockiert

Budapest/Helsinki/Stockholm - Schweden kann seine Hoffnungen auf einen NATO-Beitritt zum Gipfel des Verteidigungsbündnisses Mitte Juli begraben. Das ungarische Parlament hat die Ratifizierung des Beitrittsprotokolls nicht auf die Tagesordnung seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause gesetzt, teilte die oppositionelle Abgeordnete �gnes Vadai am Donnerstag nach einer Sitzung des parlamentarischen Hauptausschusses mit. Über die Entscheidung hatten Medien bereits vor dem formellen Beschluss berichtet.

Wiener Börse notiert klar im Plus.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag befestigt notiert. Der ATX gewann 0,54 Prozent auf 3.115 Einheiten und setzte damit seine positive Tendenz in der aktuellen Handelswoche fort. Der heimische Leitindex steht bereits vor seinem 4. Plustag in Folge, nachdem er in der Vorwoche in Summe noch satte rund vier Prozent eingebüßt hatte. Die Aktie des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel gewann nach Zahlenvorlage 0,9 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red