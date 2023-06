Salamander und Delka schließen Filialen in Österreich

Wien - Die Schuhketten Salamander und Delka schließen hierzulande ihre Pforten. Wie die "Kronen Zeitung" (online) am Donnerstag berichtete, sollen die Filialen der beiden Schuhhändler bis September geschlossen werden. Betroffen sind 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 40 Standorten. Die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens soll vermieden werden. Per 10. Juli soll ein Abverkauf starten, schreibt die Zeitung.

49-Jähriger bei Familienstreit in Zeltweg getötet

Zeltweg - Ein Streit zwischen einem 49-Jährigen und seinem Stiefsohn in spe ist Mittwochabend im obersteirischen Zeltweg blutig zu Ende gegangen: Zwischen dem 24-Jährigen und dem Lebensgefährten der Mutter war es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die 59-Jährige rief daraufhin die Einsatzkräfte, aber als diese eintrafen, gab es für den älteren der beiden Männer keine Rettung mehr - er war bereits tot. Der 24-Jährige hatte mit einem Messer auf ihn eingestochen, so die Polizei.

Großer Waffenfund bei "Rechts-Rockern" in OÖ

Wien - Bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich in den frühen Morgenstunden am 26. Juni haben Sicherheitsbehörden hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Bereits seit 2021 laufen die Ermittlungen gegen die "Rechts-Rocker" - festgestellt wurden die Waffen bei einem Ableger des internationalen Motorradclubs "Bandidos", gab der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt.

Baukartell - OGH lässt Strabag-Verfahren neu aufrollen

Wien - Nach einem Entscheid des Obersten Gerichtshofes (OGH) muss das Baukartellverfahren gegen Österreichs Branchenführer Strabag trotz bereits verhängter Millionenstrafe komplett neu aufgerollt werden. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte den Kronzeugenstatus der Strabag in einem Rekurs beim OGH in Frage gestellt und war damit erfolgreich. Das Kartellobergericht trage dem erstinstanzlichen Kartellgericht die Fortsetzung des Verfahrens gegen die Strabag auf, teilte die BWB mit.

US-Höchstgericht gegen Bevorzugungen nach Hautfarbe

Washington - US-Universitäten dürfen nicht Studenten aufgrund ihrer Hautfarbe bei der Aufnahme bevorzugen. Das entschied der Supreme Court in Washington am Donnerstag in einem Grundsatzurteil, das die konservative Mehrheit unter den Richtern spiegelt. Die als "Affirmative Action" seit Jahrzehnten übliche Praxis verstoße gegen die Verfassung, urteilten die Richter. Mit dem Vorgehen hatten Hochschulen über Jahrzehnte versucht, einen besseren Zugang von Minderheiten zu Unis sicherzustellen.

Karner traf Visegr�d-Amtskollegen in Bratislava

Bratislava - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag in Bratislava seine Amtskollegen aus Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei getroffen, um sich zum Thema Flucht und Migration auszutauschen. "Wir liegen mit unseren Meinungen nicht so weit auseinander, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag", sagte der slowakische Innenminister und Gastgeber, Ivan Šimko, im Anschluss an das Arbeitsgespräch zur APA.

Erdogan verurteilt Koranverbrennung in Stockholm

Stockholm/Rabat/Helsinki - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Schweden und den Westen als Ganzes nach der öffentlichen Koran-Verbrennung in Stockholm scharf angegangen. "Wir werden den Überheblichen im Westen letztendlich beibringen, dass die Beleidigung der Heiligtümer von Muslimen nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat", sagte der türkische Staatschef am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Nach Gasexplosion in Ansfelden Häuser noch nicht freigegeben

Ansfelden - Nach einer Gasexplosion Dienstagabend in Ansfelden (Bezirk Linz-Land), bei der ein 65-Jähriger verletzt worden und ein Einfamilienhaus abgebrannt war, konnte zwar das Bohrloch versiegelt werden, aber am Donnerstag trat noch immer Gas aus dem Erdreich aus. Auch die Kontamination in den 65 evakuierten Häusern sei zu hoch, daher dürften die Bewohner doch noch nicht in ihre Häuser zurück, so Thomas Duschlbauer von der Landes-Krisenkommunikation.

