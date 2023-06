Salamander und Delka schließen Filialen in Österreich

Wien - Die Schuhketten Salamander und Delka schließen ihre Pforten. Wie die "Kronen Zeitung" und der "Standard" am Donnerstag berichteten, sollen die Filialen der beiden Schuhhändler bis September geschlossen werden. Laut "Standard" wurden die beiden Ketten "an eine Privatperson rund um den Sanierer Rainer Schrems" verkauft. Schrems bestätigte im Gespräch mit der der APA die Schließung der Filialen für 30. September. Ein internationaler Partner dafür stehe bereit.

EU bereitet sich auf lange Unterstützung der Ukraine vor

Brüssel/Moskau - Die EU-Staats- und Regierungschefs stellen sich auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine ein. Künftige Sicherheitszusagen seitens der Europäischen Union an die Ukraine haben beim EU-Gipfel in Brüssel die Neutralen auf den Plan gerufen. Österreich, Irland, Malta und Zypern beharren auf ihrer Neutralität. "Für uns als neutrale Staaten ist es klar, dass es die nicht geben kann", sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) Donnerstag zu Sicherheitsgarantien für Kiew.

Großer Waffenfund bei "Rechts-Rockern" in OÖ

Wien - Bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich in den frühen Morgenstunden am 26. Juni haben Sicherheitsbehörden hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Bereits seit 2021 laufen die Ermittlungen gegen die "Rechts-Rocker" - festgestellt wurden die Waffen bei einem Ableger des internationalen Motorradclubs "Bandidos", gab der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt.

Baukartell - OGH lässt Strabag-Verfahren neu aufrollen

Wien - Nach einem Entscheid des Obersten Gerichtshofes (OGH) muss das Baukartellverfahren gegen Österreichs Branchenführer Strabag trotz bereits verhängter Millionenstrafe komplett neu aufgerollt werden. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte den Kronzeugenstatus der Strabag in einem Rekurs beim OGH in Frage gestellt und war damit erfolgreich. Das Kartellobergericht trage dem erstinstanzlichen Kartellgericht die Fortsetzung des Verfahrens gegen die Strabag auf, teilte die BWB mit.

US-Höchstgericht gegen Bevorzugungen nach Hautfarbe

Washington - US-Universitäten dürfen nicht Studenten aufgrund ihrer Hautfarbe bei der Aufnahme bevorzugen. Das entschied der Supreme Court in Washington am Donnerstag in einem Grundsatzurteil, das die konservative Mehrheit unter den Richtern spiegelt. Die als "Affirmative Action" seit Jahrzehnten übliche Praxis verstoße gegen die Verfassung, urteilten die Richter. Mit dem Vorgehen hatten Hochschulen über Jahrzehnte versucht, einen besseren Zugang von Minderheiten zu Unis sicherzustellen.

Karner traf Visegr�d-Amtskollegen in Bratislava

Bratislava - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag in Bratislava seine Amtskollegen aus Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei getroffen, um sich zum Thema Flucht und Migration auszutauschen. "Wir liegen mit unseren Meinungen nicht so weit auseinander, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag", sagte der slowakische Innenminister und Gastgeber, Ivan Šimko, im Anschluss an das Arbeitsgespräch zur APA.

Erneut Ausschreitungen in Paris

Paris - In Paris ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Nach Angaben eines Reporters setzte die Polizei am Donnerstag Tränengas ein, nachdem es am Rande eines Gedenkmarsches für einen von der Polizei erschossenen Jugendlichen zu Krawallen gekommen war. Zudem wurde mitgeteilt, dass in der Region Paris am Donnerstag ab 19.00 Uhr keine Busse und Straßenbahnen mehr fahren würden.

Erdogan verurteilt Koranverbrennung in Stockholm

Stockholm/Rabat/Helsinki - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Schweden und den Westen als Ganzes nach der öffentlichen Koran-Verbrennung in Stockholm scharf angegangen. "Wir werden den Überheblichen im Westen letztendlich beibringen, dass die Beleidigung der Heiligtümer von Muslimen nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat", sagte der türkische Staatschef am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

