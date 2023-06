Inflation sank im Juni laut Schnellschätzung auf 8,0 %

Wien - Die Inflation sank im Juni laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 8,0 Prozent, nach 9,0 Prozent im Mai. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2022. Der Rückgang geht in erster Linie darauf zurück, dass die Preise für Treibstoffe und Heizöl im Vergleich zum Juni des Vorjahres stark gesunken sind. Darüber hinaus haben sich die anhaltend hohen Preissteigerungen in der Gastro, bei Haushaltsenergie und bei Nahrungsmitteln weiter leicht abgeschwächt, so die Statistiker.

"Wiener Zeitung" ist als Tageszeitung Geschichte

Wien - Die "Wiener Zeitung" ist am Freitag ein letztes Mal als gedruckte Tageszeitung erschienen. Erstmals kam sie am 8. August 1703 - damals noch als "Wiennerisches Diarium" - auf den Markt und galt damit als älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt. Künftig wird das republikseigene Blatt primär als Onlinemedium geführt, wobei die Redaktion deutlich auf ca. 20 Personen schrumpft. Die Umstellung basiert auf einem Gesetz der Regierung, das für heftige Kritik sorgte.

Wieder mehr Spitzenverdiener im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat ist im Vorjahr um einige Spitzenverdiener reicher geworden. Wie aus den am Freitag veröffentlichten Transparenzmeldungen hervorgeht, haben 2022 zwölf Abgeordnete mehr als 12.000 Euro monatlich verdient - und zwar zusätzlich zu ihrem staatlichen Abgeordneten-Bezug. Das sind um fünf Spitzenverdiener mehr als noch 2021. Weitere elf Mandatare haben Zusatzeinkommen über 8.000 Euro gemeldet. Immerhin ein Viertel der Abgeordneten betreibt Politik hauptberuflich.

Ökonom erwartet keine Mieterhöhungen durch Bestellerprinzip

Wien - Per 1. Juli tritt das Bestellerprinzip bei der Wohnungsvermietung in Kraft. Die Maklerprovision trifft damit künftig denjenigen, der einen Makler zur Wohnungsvermittlung zuerst beauftragt hat - in der Regel ist das der Eigentümer der Wohnung. Bisher mussten für die Provision - meist zwei Monatsmieten - großteils die Mieter aufkommen. Eine "Einpreisung" der Provision, sprich eine Erhöhung der Mieten, ist laut Wifo-Ökonom Michael Klien auf diesem Weg nicht zu befürchten.

Erneut Krawalle in Frankreich nach Tod eines Jugendlichen

Paris/Brüssel - In der dritten Nacht in Folge hat es in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle Krawalle im Großraum Paris und weiteren Städten gegeben. 40.000 Polizisten waren in der Nacht auf Freitag landesweit mobilisiert, um die Gewalt einzudämmen. Spezialkräfte und Hubschrauber kamen in etlichen Städten zum Einsatz, berichteten die Zeitung "Le Parisien" und der Sender BFMTV. Es gab 667 Festnahmen, teilte Innenminister G�rald Darmanin mit.

Sommerferienstart in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Knapp 500.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die rund 660.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 4., im Westen am 11. September. Über 30.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sommerschule in den letzten beiden Schulwochen und ziehen damit den Schulstart quasi vor.

Ärzte halten Warnstreik in der Klinik Ottakring ab

Wien - In der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Ottakring wird heute, Freitag, ein einstündiger Warnstreik abgehalten. Ab 10.00 Uhr wird eine Stunde lang protestiert. Die Notversorgung soll, so betont das Streikkomitee, gesichert sein. Für 10.30 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Spital angesetzt.

Fünfjähriger starb nach Pkw-Kollision mit Triebwagen in NÖ

Günselsdorf - Rund eine Woche nach der Kollision eines Pkw mit einem Triebwagen in Günselsdorf (Bezirk Baden) ist ein Fünfjähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Kind starb nach Polizeiangaben vom Freitag in der Klinik Donaustadt in Wien. Der Bub war bei dem Zusammenstoß im Wagen gesessen und später per Notarzthubschrauber abtransportiert worden.

