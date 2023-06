Inflation sank im Juni laut Schnellschätzung auf 8,0 %

Wien - Die Inflation sank im Juni laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 8,0 Prozent, nach 9,0 Prozent im Mai. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2022. Der Rückgang geht in erster Linie darauf zurück, dass die Preise für Treibstoffe und Heizöl im Vergleich zum Juni des Vorjahres stark gesunken sind. Darüber hinaus haben sich die anhaltend hohen Preissteigerungen in der Gastro, bei Haushaltsenergie und bei Nahrungsmitteln weiter leicht abgeschwächt, so die Statistiker.

Ärzte hielten Warnstreik in der Klinik Ottakring ab

Wien - In der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Ottakring wurde heute, Freitag, ein einstündiger Warnstreik abgehalten. Ab 10.00 Uhr protestierte dort das medizinische Personal gegen die Arbeitsbedingungen. Vor der Einrichtung sowie auch vor dem Spital wurden Kundgebungen abgehalten. Auf Plakaten und in Reden wurde dabei auf die Anliegen verwiesen.

Brennerbahnstrecke im August zweieinhalb Wochen gesperrt

Innsbruck/Wien - Die Brennerbahnstrecke in Tirol wird im August für zweieinhalb Wochen komplett gesperrt. Von 6. bis 23. August werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der rund 30 Kilometer langen Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen, die eine Komplettsperre alternativlos machen, hieß es am Freitag seitens der ÖBB. Betroffen sind Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr zwischen Innsbruck und dem Bahnhof Brenner.

Russland laut Lawrow nach Wagner-Aufstand gestärkt

Moskau - Russland wird nach Einschätzung von Außenminister Sergej Lawrow gestärkt aus dem Aufstand der Söldnertruppe Wagner hervorgehen. "Russland hat immer alle Schwierigkeiten überwunden", sagte Lawrow am Freitag vor Journalisten in Moskau. "Es wird auch dieses Mal so sein", ergänzte er. Das Land werde durch die Bewältigung von Herausforderungen "stärker und stärker".

Großteil der Bewohner darf nach Gasexplosion in OÖ heim

Ansfelden - Ein Großteil der Bewohner der Siedlung Freindorf in Ansfelden (Bezirk Linz-Land), die nach einer Gasexplosion Dienstagabend ihre Häuser verlassen mussten, darf im Lauf des Freitags zurück nach Hause. Das teilte Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) auf APA-Anfrage mit. Acht bis zehn der insgesamt 65 evakuierten Gebäude würden aber voraussichtlich noch gesperrt bleiben. Der nächste Schritt ist das vorsichtige Wiederherstellen der Stromversorgung.

Sommerferienstart in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Knapp 500.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die rund 660.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 4., im Westen am 11. September. Über 30.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sommerschule in den letzten beiden Schulwochen und ziehen damit den Schulstart quasi vor.

Krisenstab tagt nach dritter Krawallnacht in Frankreich

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat wegen der anhaltenden Unruhen in seinem Land nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen vorzeitig den EU-Gipfel in Brüssel verlassen. Er wolle um 13.00 an einer Krisensitzung teilnehmen, hieß es am Freitag im Elys�e. Die bisher getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sollten "ohne Tabu" geprüft werden.

Autozubehörkette Forstinger pleite, Fortführung geplant

Wien - Die Autozubehörkette Forstinger ist erneut in die Insolvenz geschlittert. Das Unternehmen werde in der kommenden Woche einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens beim Landesgericht St. Pölten einbringen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Drastisch veränderte Rahmenbedingungen aufgrund von Corona, Inflation und Kaufkraftverlust bei den Kunden hätten den Schritt notwendig gemacht. Die Fortführung des Betriebs sei allerdings gesichert.

