Spaniens Premier zu Beginn des EU-Ratsvorsitzes in Kiew

Madrid/Kiew (Kyjiw) - Spanien hat am Samstag turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Regierungschef Pedro S�nchez reiste aus diesem Anlass in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit wolle er "die Solidarität von ganz Europa" bekunden, erklärte er im Kurznachrichtendienst Twitter. Spanien "bekräftigt seine Unterstützung für die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine", hieß es zudem in einer gemeinsamen Erklärung von S�nchez und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Samstag.

Krawalle in Frankreich dauern an - 17-Jähriger bestattet

Paris - In mehreren französischen Städten ist es die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Mehr als 1.300 Menschen seien festgenommen worden, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Wegen der Ausschreitungen sagte Präsident Emmanuel Macron seinen geplanten Deutschland-Besuch ab. Ausgelöst wurden die Krawalle durch den Tod eines 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung. Nahel M. wurde am Samstag im engsten Familienkreis in Nanterre bestattet.

Europas Sonde "Euclid" ins All gestartet

Cape Canaveral/Wien - Die europäische Sonde "Euclid" zur Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie ist ins All gestartet. Das Fluggerät der Europäischen Raumfahrtagentur ESA hob am Samstag vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon- 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX ab, wie auf Live-Bildern zu sehen war.

Österreich plant Beitritt zu "Sky Shield"

Wien - Österreich plant den Beitritt zum europäischen Luftraum-Verteidigungssystem "Sky Shield", wie Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium am Samstag bekanntgaben. "Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv verschärft", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach von einem "Meilenstein" in der Verteidigungspolitik. Die Neutralität sei durch das Projekt nicht gefährdet, betonten beide.

Laufveranstaltung in Tirol nach Todessturz abgebrochen

Neustift im Stubaital - Am Samstag ist die Laufveranstaltung "Stubai Ultratrail" in Tirol von einem tödlichen Sturz überschattet und dann abgebrochen worden. Wie der Veranstalter, der Tourismusverband Stubai, am Nachmittag mitteilte, war gegen 13.00 Uhr im Bereich der Falbesoner Nockalm ein Teilnehmer aus noch ungeklärter Ursache gestürzt.

Serben geben nach Amokläufen mehr als 100.000 Waffen ab

Belgrad - Nach zwei Amokläufen mit 18 Toten im Mai diesen Jahres haben Menschen in Serbien insgesamt 108.833 Waffen aus illegalem Besitz abgegeben. Das erklärte eine Polizeisprecherin in Belgrad am Samstag nach Angaben der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Die Regierung hatte zur Abgabe der Waffen aufgerufen.

Zwei Tote bei Unfall im Mühlviertel

St. Martin im Mühlkreis - Zwei Tote und sechs teils Schwerverletzte hat es Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen St. Martin und Landshaag (Bezirk Rohrbach) gegeben. Vier Fahrzeuge waren verwickelt, die zwei Personen starben wohl noch an der Unfallstelle, so die ersten Informationen. Die Polizei hatte vorerst noch keine Details.

Massenkarambolage in Kenia - Mehr als 50 Tote

Nairobi - Bei einer Massenkarambolage in Kenia sind nach Angaben von Rettungskräften am Freitag mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. 32 weitere Menschen wurden nach Angaben von Verkehrsminister Kipchumba Murkomen verletzt, als ein Lkw am Freitagabend an einer vielbefahrenen Kreuzung ins Schleudern geriet und gegen zahlreiche weitere Fahrzeuge, Verkaufsstände und Passanten krachte. Das Unglück ereignete sich im Bezirk Kericho, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Nairobi.

