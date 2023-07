Krawalle in Frankreich dauern an - Demos untersagt

Paris - Angesichts der seit vier Tagen anhaltenden Unruhen in Frankreich verschärfen die Behörden ihre Maßnahmen weiter. Örtliche Behörden im gesamten Land untersagten am Samstag Demonstrationen. Innenminister Gerald Darmanin kündigte für Samstagabend erneut den Einsatz von rund 45.000 Sicherheitskräften an. Besonders in Lyon und Marseille würden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Präsident Emmanuel Macron sagte wegen der Ausschreitungen seinen geplanten Deutschland-Besuch ab.

Österreich plant Beitritt zu "Sky Shield"

Wien - Österreich plant den Beitritt zum europäischen Luftraum-Verteidigungssystem "Sky Shield", wie Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium am Samstag bekanntgaben. "Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv verschärft", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach von einem "Meilenstein" in der Verteidigungspolitik. Die Neutralität sei durch das Projekt nicht gefährdet, betonten beide.

Twitter führt Beschränkung beim Lesen von Beiträgen ein

San Francisco - Der Kurznachrichtendienst Twitter hat für Nutzerinnen und Nutzer der Plattform eine Beschränkung beim Lesen von Beiträgen eingeführt. Diese sei vorübergehend und notwendig, um dem extremen Ausmaß an Datenabschöpfung und Systemmanipulation entgegenzuwirken, teilte Twitter-Eigentümer Elon Musk am Samstag mit. Seinen Angaben zufolge können Nutzerinnen und Nutzer mit "verifizierten" Accounts vorübergehend nur noch maximal 6.000 Beiträge pro Tag lesen.

Zwei Tote bei Unfall im Mühlviertel

St. Martin im Mühlkreis - Zwei Tote und sechs teils Schwerverletzte hat es Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen St. Martin und Landshaag (Bezirk Rohrbach) gegeben. Vier Fahrzeuge waren verwickelt, die zwei Personen starben wohl noch an der Unfallstelle, so die ersten Informationen. Die Polizei hatte vorerst noch keine Details.

Mann bei Laufveranstaltung in Tirol tödlich verunglückt

Neustift im Stubaital - Am Samstag ist die Laufveranstaltung "Stubai Ultratrail" in Tirol von einem tödlichen Sturz überschattet und dann abgebrochen worden. Ein 47-jähriger Teilnehmer aus den Niederlanden kollabierte gegen Mittag im Bereich der Falbesoner Nockalm im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital und stürzte dann über eine Böschung rund 30 Meter ab, berichtete die Polizei.

Europas Sonde "Euclid" ins All gestartet

Cape Canaveral/Wien - Die europäische Sonde "Euclid" zur Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie ist ins All gestartet. Das Fluggerät der Europäischen Raumfahrtagentur ESA hob am Samstag vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon- 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX ab, wie auf Live-Bildern zu sehen war.

Serben geben nach Amokläufen mehr als 100.000 Waffen ab

Belgrad - Nach zwei Amokläufen mit 18 Toten im Mai diesen Jahres haben Menschen in Serbien insgesamt 108.833 Waffen aus illegalem Besitz abgegeben. Das erklärte eine Polizeisprecherin in Belgrad am Samstag nach Angaben der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Die Regierung hatte zur Abgabe der Waffen aufgerufen.

Zehntausende demonstrieren gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - In Israel haben am Samstagabend wieder Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform protestiert. Bei der zentralen Kundgebung in Tel Aviv skandierten die Demonstranten "Demokratie", während sie weiß-blaue Nationalfahnen schwenkten. Mehrere Teilnehmer dichteten das Protestlied "Bella Ciao" zudem kurzerhand zu "Bibi Ciao" um. "Bibi" ist der Spitzname des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.

red