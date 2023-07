Weitere Unruhen in Frankreich - Champs �lys�es geräumt

Paris - Frankreich kommt nach dem Tod eines Jugendlichen durch eine Polizeikugel weiter nicht zur Ruhe. Während in einigen Städten die Lage weniger angespannt schien als zuletzt, kam es primär in Paris, Marseille und Lyon erneut zu Krawallen. Mindestens 427 Menschen seien landesweit festgenommen worden, schrieb Innenminister G�rald Darmanin auf Twitter. Die Pariser Champs �lys�es wurde von einem großen Polizeiaufgebot unter Einsatz von Tränengas geräumt, wie "Le Figaro" berichtete.

Neuer IHS-Chef für steuerfreie Mitarbeiter-Mobilitätsprämie

Wien - Der neue IHS-Chef, Holger Bonin, schlägt eine vom Arbeitgeber zu bezahlende steuerfreie Mobilitätsprämie für Beschäftigte vor. Damit könne etwa Tourismus-Fachkräften aus Ostösterreich der Wechsel nach Westösterreich erleichtert werden, sagte Bonin im APA-Interview. Für den Arbeitskräftemangel gebe es aber nicht "die eine Lösung", sondern man müsse an "vielen kleinen Stellschrauben" drehen. Im 1. Quartal zählte die Statistik Austria rund 228.300 offene Stellen in Österreich.

Wiens NEOS-Chef Wiederkehr will Gebührenstopp

Wien - Der Wiener Vizebürgermeister und NEOS-Chef Christoph Wiederkehr spricht sich dafür aus, die nächste Gebührenvalorisierung auszusetzen. Aktuell gebe es dazu Gespräche mit der SPÖ, berichtete er im Interview mit der APA. Die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner beurteilt der unter anderem für Schulen und Kindergärten zuständige Stadtrat grundsätzlich positiv. Gegenüber einer Kooperation mit der SPÖ im Bund hat Wiederkehr schon deutlich mehr Vorbehalte.

Heuer weniger Anmeldungen für Sommerschule

Wien - Für den vierten Durchgang der Sommerschule haben sich bisher 32.670 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Da die Anmeldefrist noch läuft, rechnet man im Bildungsministerium mit insgesamt 33.000 Teilnehmern in den letzten beiden Ferienwochen. In den vergangenen beiden Jahren waren es jeweils rund 39.000. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet die Sommerschule am 21. August, in den anderen Bundesländern am 28. August.

Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntagvormittag gehen im ORF-Theater Klagenfurt die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Preisvergabe zu Ende. Nach der Absage von Helena Adler und Robert Prosser stellten sich seit Donnerstag zwölf Autorinnen und Autoren der Jury, die in einem neuen Abstimmungsmodus mit Punktevergabe über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preises sowie über vier weitere Preise entscheidet. Dazu kommt der Publikumspreis.

Mann stach in Linz mit Schere auf Freund ein

Linz - Im Streit soll ein 32-Jähriger Freitagabend auf seinen langjährigen Freund mit einer Schere eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Zwei Frauen hatten noch zuvor in der Wohnung versucht, die beiden Streithähne auseinanderzubringen. Plötzlich dürfte der 32-Jährige die Schere auf dem Wohnzimmertisch gesehen und zugestochen haben. Der 34-jährige Verletzte kam in ein Krankenhaus. Der Angreifer wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert, informierte die Polizei.

Verletzter Elefant nach Streit aus Sri Lanka ausgeflogen

Colombo - Ein vermutlich misshandelter Elefant aus Thailand ist nach einem Streit der Regierungen um seine Haltung aus Sri Lanka ausgeflogen worden. Der 29-jährige Muthu Raja flog am Sonntagmorgen vom Flughafen der Hauptstadt Colombo in einer Frachtmaschine in Richtung Thailand ab, wie die Flughafenleitung mitteilte. Das 4.000 kg schwere Tier wurde in einem speziellen Stahlkäfig von der Größe eines Schiffscontainers transportiert.

