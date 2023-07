Kiew meldet abgewehrte Drohnenangriffe im Süden und Osten

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht den Großteil russischer Drohnen über dem Süden und Osten des Landes abgefangen. Die Flugabwehr habe 13 der 17 von Russland gestarteten Drohnen abgeschossen, teilte die ukrainische Luftwaffe Montag früh auf ihrem Telegram-Kanal mit. "Der Rest hat sein Ziel nicht erreicht." Unabhängig konnten diese Angaben zunächst nicht bestätigt werden.

Israel attackiert Ziele im Westjordanland

Jenin - Bei einem großangelegten israelischen Militäreinsatz in der Stadt Jenin im Westjordanland sind mindestens drei Palästinenser getötet worden. Rund zwei Dutzend weitere seien verletzt worden, davon seien sieben in kritischem Zustand, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit. Die Operation "Heim und Garten", die sich nach israelischen Angaben gegen "terroristische Infrastruktur" richtete, dauerte am frühen Montagmorgen noch an.

Unruhen in Frankreich scheinen abzuklingen

Paris - Nach tagelangen Unruhen scheint die Welle der Gewalt auf Frankreichs Straßen langsam abzuebben. In der Nacht auf Montag gab es nach Angaben des Innenministeriums bis Mitternacht 49 Festnahmen - deutlich weniger als in den vorherigen Nächten zu diesem Zeitpunkt. Laut Quellen des Fernsehsenders BFMTV kamen bis 1.30 Uhr weitere 29 Festnahmen hinzu.

Neues Zentrum für Verfolgung des Angriffskriegs auf Ukraine

Den Haag - In Den Haag wird am Montag (11.15 Uhr) ein Internationales Zentrum für die Verfolgung des Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine gegründet. Es bringt Staatsanwälte aus der Ukraine, der EU, den USA und vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zusammen und soll die Analyse von Beweismitteln gegen Russland für die Strafverfolgung vorbereiten. Angesiedelt ist das Zentrum bei der europäischen Justizbehörde Eurojust.

Weniger als ein Drittel der Schüler besucht Ganztagsschule

Wien - In Österreich nutzt derzeit weniger als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler ein ganztägiges Schulangebot, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Konkret haben im zu Ende gehenden Schuljahr 29,8 Prozent der Kinder an Volks-, Mittel- und Sonderschulen sowie AHS-Unterstufen eine ganztägige Schulform bzw. schulische Nachmittagsbetreuung besucht. Nach Bundesland und Schulform gibt es große Unterschiede.

Apple senkt Produktionsziele für Datenbrille "Vision Pro"

Cupertino - Wegen technischer Probleme streicht Apple einem Zeitungsbericht zufolge die Produktionsziele für die neue Datenbrille zusammen. Der chinesische Auftragsfertiger Luxhare werde 2024 voraussichtlich weniger als 400.000 Einheiten der "Vision Pro" zusammenbauen, schrieb die "Financial Times" in ihrer Montagausgabe unter Berufung auf Insider. Ursprünglich habe Apple intern ein Absatzziel von einer Million Exemplaren innerhalb der ersten zwölf Monate nach Markteinführung angepeilt.

US-Finanzministerin Yellen plant Besuch in China

Washington/Peking - Inmitten schwerer Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten wird US-Finanzministerin Janet Yellen diese Woche in Peking erwartet. Wie ihr Ministerium mitteilte, wird Yellen von Donnerstag bis Sonntag nach China reisen. Ihre Visite folgt auf den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking im Mai und soll dazu dienen, die Kommunikationskanäle zwischen beiden Seiten wieder stärker zu nutzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red