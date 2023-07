Bund bietet Ländern Milliarden für Gesundheit und Pflege

Wien - Das Ringen um den Finanzausgleich zieht sich wie üblich bis in den Herbst hinein. Bei einer Runde der Spitzenvertreter der Gebietskörperschaften Montagfrüh konnte noch keine Verständigung erzielt werden. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) verkündeten in einem Pressegespräch im Anschluss, dass man bereit sei, über fünf Jahre gesamt bis zu zehn Milliarden Euro für die Bereiche Gesundheit und Pflege zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Leichenteile auf Gletscher in Venedigergruppe entdeckt

Matrei in Osttirol - Am Schlatenkees, einem Gletscher in der Venedigergruppe, sind im Bereich der auf 2.796 Metern gelegenen Neuen Prager Hütte im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol einige Leichenteile bzw. Knochen entdeckt worden. Die Leichenteile dürften nach bisheriger Einschätzung "einige Jahrzehnte" lang dort oben gelegen sein, sagte ein Sprecher der Tiroler Polizei zur APA am Montag. Die Knochen, die offenbar ausgeapert waren, wurden am vergangenen Freitag von einem Alpinisten gefunden.

Frau in Wien-Ottakring getötet, Mann in Lebensgefahr

Wien - Bluttat in Wien-Ottakring: Ein 35-jähriger Mann dürfte am frühen Montagnachmittag im Bereich des Brunnenmarktes in Wien-Ottakring eine 28-jährige Frau getötet und einen Suizidversuch verübt haben. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst alarmierte ein Nachbar oder eine Nachbarin die Exekutive, nachdem Anrainer den Schwerstverletzten im Innenhof eines Wohnhauses entdeckt hatten. Die Polizisten fanden in einer Wohnung dann die 28-Jährige. Sie wies Stichverletzungen auf.

Selenskyj: Putin hat nicht alles unter Kontrolle

Moskau - Die massive Präsenz der russischen Armee in der Ukraine - statt in den Kasernen in der Heimat - hat nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Blitzrevolte der Wagner-Truppe in Russland ermöglicht. "Putin hat die Sicherheitslage nicht unter Kontrolle", sagte Selenskyj dem US-Sender CNN mit Blick auf den russischen Staatschef. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte hingegen am Montag, die Revolte haben keine Auswirkungen gehabt.

Großbritannien verzeichnet Juni-Hitzerekord

London - Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen ist es in Großbritannien im Juni so warm gewesen wie in diesem Jahr. Das teilte der britische Wetterdienst MetOffice am Montag unter Verweis auf vorläufige Daten mit. Demnach lag die Durchschnittstemperatur im Vereinigten Königreich bei 15,8 Grad Celsius und damit 0,9 Grad höher als der bisherige Rekordwert von 14,9, der in den Jahren 1976 und 1940 gemessen wurde. Die Messungen gehen bis in das Jahr 1884 zurück.

Nach Gasexplosion in OÖ weitere Häuser freigegeben

Ansfelden - Nach einer Gasexplosion in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sind am Montag acht weitere Häuser in der evakuierten Siedlung Freindorf freigegeben worden. Die Bewohner von sieben Gebäuden müssen hingegen noch warten. Ob sie im Lauf des Tages zurück können, war noch ungewiss. Die gemessenen Gaswerte seien aber weiter stark gesunken, berichtete Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) nach einer Lagebesprechung am Vormittag.

SPÖ-Klubchef Kucher über Kritik an Babler verärgert

Wien/Innsbruck - Nach der Kritik an SPÖ-Chef Andreas Babler durch den burgenländischen Mandatar und Ex-Bundesratspräsident Günter Kovacs ist man in der SPÖ um Beruhigung bemüht. Klubobmann Philip Kucher zeigte sich über die Wortmeldung unglücklich. Er versprach, dass man sich im Zuge der Sommertour um bestehende Verwundungen und Klärungsbedarf kümmern werde. Keinen Gegenwind für die "Tempo 100"-Position Bablers kündigte indes die Tiroler SPÖ-Klubchefin Elisabeth Fleischanderl an.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Der ATX stieg am Montag um 0,74 Prozent und schloss bei 3.178,40 Zählern. Das europäische Umfeld fand keine einheitliche Richtung. Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn und verwiesen einerseits auf die dünne Meldungslage und andererseits auf den heute nur verkürzten Handelstag in den USA. Datenseitig wurde bekannt, dass sich die Stimmung in der US-Industrie im Juni überraschenderweise eingetrübt hat.

