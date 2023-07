Abbas setzt Sicherheitskoordination mit Israel aus

Ramallah - Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hat wegen der groß angelegten Offensive der israelischen Armee im Westjordanland den Kontakt und die Sicherheitskoordination mit Israel ausgesetzt. Das teilte Abbas' Büro am Montagabend mit. Bei dem in der Nacht auf Montag gestarteten umfangreichen Militäreinsatz mit Drohnen und Hunderten Soldaten im besetzten Westjordanland waren zuvor nach palästinensischen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden.

Getreidedeal: EU-Staaten erwägen Zugeständnisse an Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Um Russland zur Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zu bewegen, wird in der EU über mögliche Zugeständnisse nachgedacht. Idee ist es nach Angaben von Diplomaten, der russischen Landwirtschaftsbank (Russian Agricultural Bank) anzubieten, eine Umgehung von EU-Sanktionen zu tolerieren. Diese könnte demnach eine Tochtergesellschaft gründen, um für die Abwicklung bestimmter Zahlungen wieder das internationale Finanzkommunikationsnetzwerk Swift nutzen zu können.

Selenskyj lässt Georgiens Botschafter ausweisen

Tiflis - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des Gesundheitszustands des früheren georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili den Botschafter des Landes zur Rückkehr nach Tiflis aufgefordert. Das Außenministerium in Kiew solle den georgischen Botschafter auf seine Anweisung "zum Verlassen der Ukraine binnen 48 Stunden" auffordern, twitterte Selenskyj. Der seit 2021 inhaftierte Saakaschwili hatte sich zuvor in einem TV-Video abgemagert und gebrechlich gezeigt.

Frankreich mobilisiert nach Unruhen erneut 45.000 Polizisten

Paris - Frankreich mobilisiert in der Nacht auf Dienstag wieder 45.000 Polizisten, um bei befürchteten Unruhen einzuschreiten. Auch wenn die Gewalt nachgelassen habe, hätten die Wogen sich noch lange nicht geglättet, hieß es am Montag von der Regierung. Innenminister G�rald Darmanin rechtfertigte den Einsatz von Spezialeinheiten und gepanzerten Fahrzeugen, dies habe dazu beigetragen, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Frau in Wien-Ottakring getötet, Mann in Lebensgefahr

Wien - Bluttat in Wien-Ottakring: Ein 35-jähriger Mann dürfte am frühen Montagnachmittag im Bereich des Brunnenmarktes in Wien-Ottakring eine 28-jährige Frau getötet und einen Suizidversuch begangen haben. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst alarmierte ein Nachbar oder eine Nachbarin die Exekutive, nachdem Anrainer den Schwerstverletzten im Innenhof eines Wohnhauses entdeckt hatten. Die Polizisten fanden in einer Wohnung dann die 28-Jährige. Sie wies Stichverletzungen auf.

Leichenteile auf Gletscher in Venedigergruppe entdeckt

Matrei in Osttirol - Am Schlatenkees, einem Gletscher in der Venedigergruppe, sind im Bereich der auf 2.796 Metern gelegenen Neuen Prager Hütte im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol einige Leichenteile bzw. Knochen entdeckt worden. Die Leichenteile dürften nach bisheriger Einschätzung "einige Jahrzehnte" lang dort oben gelegen sein, sagte ein Sprecher der Tiroler Polizei zur APA am Montag. Die Knochen, die offenbar ausgeapert waren, wurden am vergangenen Freitag von einem Alpinisten gefunden.

Europäische Trägerrakete Ariane 5 vor letztem Start

Kourou - Die europäische Trägerrakete Ariane 5 soll am Dienstagabend zum letzten Mal ins All starten. Für den Start von Kourou in Französisch-Guayana wurde ein Zeitfenster von 18.30 bis 20.05 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr bis Mittwoch 01.05 Uhr MESZ) festgelegt. Auf ihrer letzten Mission soll die Ariane 5 den deutschen Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz und einen französischen Militärsatelliten auf ihre Umlaufbahn bringen.

Zehntausende Israelis protestierten gegen Justizreform

Tel Aviv - In Israel haben am Montag etliche Gegner der Justizreform am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv demonstriert. Nach Medienangaben kamen Zehntausende Menschen zu der Kundgebung. Auch in anderen Städten des Landes waren Protestaktionen geplant. In der Küstenstadt Haifa hatten am Morgen Hunderte zeitweise den Hafen blockiert.

