Israel signalisiert baldiges Ende von Einsatz in Jenin

Jenin - Israel stellt ein baldiges Ende seines Großeinsatzes gegen militante Palästinenser im Flüchtlingslager Jenin in Aussicht. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen, sagte der Nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanebi am Dienstag. Ein Militärsprecher teilte allerdings mit, dass Soldaten in bestimmten Bereichen des Camps für weitere Durchsuchungen im Tagesverlauf postiert würden. "Wenn es zu Spannungen mit Terroristen kommt, werden wir sie auch bekämpfen."

Kiew meldete weitere Fortschritte bei Gegenoffensive

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat weitere Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen gemeldet. Die vergangenen Tage seien "besonders erfolgreich" gewesen, erklärt der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, auf Twitter. In der aktuellen Phase gehe es um "die maximale Zerstörung von Truppen, Ausrüstung, Treibstoffdepots, Militärfahrzeugen, Kommandoposten, Artillerie und Luftabwehrkräften der russischen Armee."

SPÖ will Teuerung von Sommerpause ausnehmen

Wien - Die SPÖ drängt vor der letzten Plenarwoche des Nationalrats darauf, ihre Rezepte gegen die Teuerung umzusetzen. Passiert das nicht, tritt der geschäftsführende Klubobmann Philip Kucher dafür ein, das Tagungsende auszusetzen. Analog zur Corona-Krise soll der Bereich Teuerung von der Tagungsfreien Zeit ausgenommen werden. Über dieses Thema könnte dann in Ausschüssen weiter debattiert werden. Die NEOS pochen dagegen auf Steuer- und Abgabensenkungen.

Letzter Start von Trägerrakete Ariane 5 verschoben

Kourou - Der letzte Start der europäischen Trägerrakete Ariane 5 ist wegen schlechten Wetters um 24 Stunden verschoben worden. Wegen "ungünstiger" Höhenwinde über dem Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana wurde die letzte Phase der Startvorbereitung am Dienstag nicht eingeleitet, wie das Unternehmen Arianespace mitteilte. Das nächste Zeitfenster für den Start ist nun in der Nacht auf Donnerstag zwischen 00.00 und 01.05 Uhr MESZ.

IAEA segnete Plan zur Kühlwasser-Ableitung vor Fukushima ab

Tokio - Japans Plan zur Entsorgung gefilterten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima im Meer entspricht nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) internationalen Standards. Das sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag in Tokio vor Journalisten. Die geplante Freisetzung des Wassers würde "vernachlässigbare" Auswirkungen auf die Umwelt haben, sagte Grossi und nannte das Meerwasser, Fische und Sedimente.

Russland wirft Ukraine wieder Drohnenangriff auf Moskau vor

Moskau - Über dem Gebiet der russischen Hauptstadt Moskau sind Dienstag früh nach Angaben der Behörden erneut Drohnen abgeschossen worden. Mindestens fünf Drohnen seien abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Es habe keine Opfer und Schäden gegeben. Ziel des Angriffs seien der Moskauer Flughafen Wnukowo und andere zivile Infrastruktur gewesen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

72 Festnahmen bei weiteren Unruhen in Frankreich

Paris - Bei erneuten Unruhen in Frankreich sind in der Nacht auf Dienstag 72 Menschen festgenommen worden. Es seien keine Polizisten verletzt worden, teilte das Innenministerium mit. Die seit einer Woche andauernden Unruhen nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle ebbten damit weiter ab. Größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet.

Wetterphänomen El Ni�o laut Weltwetterorganisation begonnen

Genf - Das von vielen Regionen gefürchtete Wetterphänomen El Ni�o ist wieder da. Die Weltwetterorganisation (WMO) teilte am Dienstag in Genf mit, dass im tropischen Pazifik erstmals seit mehreren Jahren wieder El-Ni�o-Bedingungen herrschen. Ein El Ni�o kann Klima und Wetter in großen Teilen der Welt beeinflussen. Die WMO geht mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das Wetterphänomen die zweite Jahreshälfte bestimmen wird.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red