Israels Armee verlässt Jenin und fliegt Angriffe auf Gaza

Jenin - Während Israels Armee mit dem Truppenabzug aus Jenin im besetzten Westjordanland begonnen hat, ist im Grenzgebiet des Gazastreifens ein zweiter Konfliktherd entstanden. Aus der abgeschotteten Küstenzone flogen in der Nacht auf Mittwoch erstmals seit Mai wieder Raketen Richtung Israel, die laut Streitkräften abgefangen und mit Luftangriffen erwidert wurden. Zuvor war der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern durch einen Anschlag in Tel Aviv zusätzlich befeuert worden.

Entsorgung von Fukushima-Kühlwasser ab August möglich

Tokio/Fukushima - Japans Regierung will laut einem Medienbericht voraussichtlich im August mit der umstrittenen Einleitung gefilterten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer beginnen. Auf Grundlage des billigenden Abschlussberichts der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) werde die Regierung den örtlichen Gemeinden und Nachbarländern den Plan erläutern, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nihon Keizai Shimbun" am Mittwoch.

ORF-Gesetz wird beschlossen

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch seinen Kehraus vor der Sommerpause und beschließt dabei unter anderem das Aus der GIS-Gebühr. An deren Stelle tritt eine Haushaltsabgabe, die zwar niedriger ist, aber von jedem Haushalt zu entrichten ist. Online werden dem ORF mit der Novelle mehr Möglichkeiten gegeben, dafür wird der Textanteil auf orf.at reduziert.

Mordversuchsprozess nach Hackbeil-Attacke auf Schwager in OÖ

Ried im Innkreis - Ein 38-Jähriger, der Ende März versucht haben soll, in Riedau (Bezirk Schärding) mit einem Hackbeil seinen Schwager zu töten, muss sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Ried verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Mord zur Last. Laut Anklage sei die Tat nur durch das beherzte Eingreifen Dritter nicht ausgeführt worden.

Neue Leitung der Albertina wird enthüllt

Wien - Nun folgt der zweite Schlag. Nachdem Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer in der Vorwoche Jonathan Fine als designierten Generaldirektor des KHM vorgestellt hat, enthüllt die Grünen-Politikerin nun am Mittwoch, wer 2025 die Nachfolge von Klaus Albrecht Schröder an der Spitze der Albertina antritt. Der 67-Jährige steht dem Museum seit 2000 vor und hatte sich nicht mehr beworben. 20 Interessenten hat es für den Posten gegeben - jeweils zehn Frauen und Männer.

EU-Kommission stellt Pläne für neue Gentechnik-Regeln vor

Brüssel - Die EU-Kommission stellt am Mittwoch neue Pläne zum Umgang mit Gentechnik in der Landwirtschaft vor. Wie aus bekanntgewordenen Entwürfen hervorgeht, dürfte die Brüsseler Behörde vorschlagen, die bestehenden Regeln deutlich zu lockern. Damit könnten etwa Verfahren wie die Gen-Schere Crispr/Cas einfacher zum Einsatz kommen. Ziel der Deregulierung ist unter anderem, die Zucht von Pflanzen zu beschleunigen, die etwa widerstandsfähiger gegen Wassermangel oder Schädlinge sind.

