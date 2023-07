Jugendlicher bei schwerem Verkehrsunfall in Wien getötet

Wien - Ein 17-Jähriger hat Mittwochfrüh bei einer Verfolgungsjagd durch die Polizei in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling sein Leben verloren. Der Jugendliche starb bei einem schweren Verkehrsunfall an Ort und Stelle, wie die Sprecherin der Berufsrettung, Corina Had, der APA sagte. Der 15-jährige Lenker des nicht für den Verkehr zugelassenen Wagens schwebt in Lebensgefahr, ein Mädchen (16) erlitt schwere Kopfverletzungen.

Ralph Gleis wird 2025 neuer Albertina-Direktor

Wien - Ralph Gleis wird der neue Generaldirektor der Albertina in Wien. Der deutsche Kunsthistoriker folgt mit 1. Jänner 2025 auf Klaus Albrecht Schröder, der sich nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze des Hauses nicht wieder beworben hatte. Diese Entscheidung gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch bekannt. Gleis setzte sich dabei gegen 19 Interessenten und Interessentinnen durch.

Meiste Tote auf Mittelmeer-Fluchtrouten seit 2017

Genf - Auf den Fluchtrouten über das Mittelmeer sind im ersten Halbjahr dieses Jahres so viele Migranten gestorben wie seit 2017 nicht mehr. Insgesamt kamen in den ersten sechs Monaten des Jahres mindestens 1.874 Menschen um oder werden vermisst, wie aus den Daten des "Missing Migrants Project" der UNO-Organisation für Migration (IOM) hervorgeht. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 1.108 gewesen.

Polizei-Großeinsatz in Kärnten dauert an

Klagenfurt - Ein Großeinsatz der Polizei in Villach und Feldkirchen, der am Montagnachmittag begonnen hatte, hat auch am Mittwoch noch angedauert. In den sozialen Medien machten erneut Videos von schwer bewaffneten Einsatzkräften die Runde. Die Polizei gab auch weiter keine Details dazu bekannt, was der Grund für die Razzien war, für Donnerstag wurde allerdings ein Pressegespräch angekündigt.

EU-Kommission will Gentechnik-Regeln deutlich lockern

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat am Mittwoch neue Pläne für einen deutlich lockeren Umgang mit der Neuen Gentechnik (NGT) in der Landwirtschaft vorgestellt. Neue Mutationsverfahren wie die Genschere Crispr/Cas sollen demnach künftig einfacher zum Einsatz kommen und damit bearbeitete Pflanzen nicht mehr als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden. Ziel der Deregulierung ist unter anderem, gegen Wassermangel oder Schädlinge widerstandsfähigere Gewächse zu züchten.

Mann starb bei Unruhen in Frankreich durch Gummigeschoss

Marseille/Paris - Die gewaltsamen Unruhen in Frankreich sind weiter abgeflaut. Allerdings ermittelt die Justiz im Fall eines 27-Jährigen, der möglicherweise bei Krawallen in Marseille durch ein Gummigeschoss der Polizei getötet wurde. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire versuchte unterdessen zu beruhigen, die tagelangen Ausschreitungen hätten keine großen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und den Tourismus des Landes.

Eine Tonne Cannabis verkauft: Dealer in Graz, Wien gefasst

Graz - Die steirische und die Wiener Polizei haben fünf Cannabisplantagen mit rund 5.500 Pflanzentöpfen ausgehoben, nachdem eine serbische Tätergruppe rund eine Tonne verkauft haben soll. Im Zuge dessen wurden mehrere Hausdurchsuchungen in Graz und Wien durchgeführt und fünf Personen festgenommen. Die Polizei rechne mit weiteren Festnahmen, teilte der stellvertretende steirische Landespolizeikommandant, Generalmajor Joachim Huber, am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Graz mit.

Absetzbarkeit von Spenden wird ausgeweitet

Wien - Die steuerliche Regelung für die Absetzung von Spenden wird ausgeweitet und vereinfacht. In Zukunft sollen etwa auch Spenden an Sportvereine und Bildungseinrichtungen steuerlich abgesetzt werden könne, das beschloss der Ministerrat am Mittwoch. Vereinfachungen soll es auch für den Bereich Kunst und Kultur geben. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erwartet, dass sich das Entlastungsvolumen dadurch verdoppelt.

