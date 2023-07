Vier Tote bei Raketenangriff auf Lwiw

Kiew (Kyjiw) - Bei einem Raketenangriff auf ein Wohngebiet der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) sind in der Nacht auf Donnerstag nach Angaben des Innenministeriums vier Menschen getötet worden. Mindestens 32 Menschen seien verletzt worden, teilte das Ministerium via Telegram mit. Eine Such- und Rettungsaktion sei im Gang. Mehr als 60 Menschen wurden den Angaben zufolge aus den zerstörten Häusern evakuiert. Sieben Personen seien aus den Trümmern gerettet worden.

Edtstadler: Belastungen bei EU-Asylkompromiss angerechnet

Wien - Bei dem Asylkompromiss der EU-Innenminister werden bisherige Belastungen "anerkannt, wenn man so will angerechnet". Das sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) im APA-Sommergespräch auf die Frage, ob Österreich bereit wäre, gemäß dem Asylkompromiss neue Migranten aufzunehmen oder Kompensationszahlungen zu leisten. Edtstadler forderte außerdem rasches Handeln auf dem Westbalkan. "Die Europäische Union kann sich keine weiteren Konflikte auf europäischem Boden leisten."

Facebook-Mutter fordert Twitter mit Konkurrenz-App heraus

Menlo Park - Der unter Elon Musk in die Krise geratene Kurzmitteilungsdienst Twitter hat einen mächtigen neuen Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta brachte in der Nacht zu Donnerstag seine App namens Threads mit ähnlicher Funktionsweise in mehr als 100 Ländern an den Start. EU-Staaten sind allerdings nicht darunter. Es ist offen, wie schnell sich das ändern könnte. Der Konzern verweist auf offene regulatorische Fragen. Man wolle laufend prüfen, die App auch in Europa zu starten.

Primärversorgung soll ausgebaut werden

Wien - Der Nationalrat setzt am Donnerstag seinen Kehraus vor der Sommerpause mit einem bunten Beschlussreigen fort. So wird etwa die Errichtung von Primärversorgungseinheiten im Gesundheitswesen durch den Abbau diverser bürokratischer Erfordernisse erleichtert. Dazu wird im zweiten Anlauf der neue Eltern-Kind-Pass mit einem Ausbau der Leistungen eingeführt. Etabliert wird eine neue Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt im Bundesamt für Korruptionsbekämpfung.

Trägerrakete Ariane 5 erfolgreich ins All gestartet

Kourou - Die europäische Trägerrakete Ariane 5 ist zum letzten Mal ins All gestartet. Sie startete am Mittwochabend erfolgreich vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana. Zuvor war der Start zweimal verschoben worden. Die Trägerrakete soll auf ihrer 117. und letzten Mission den deutschen Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz und einen französischen Militärsatelliten auf ihre Umlaufbahn bringen.

Neue Gespräche im NATO-Streit Schwedens mit der Türkei

Helsinki/Stockholm - Wenige Tage vor dem NATO-Gipfel in Litauen wird am Donnerstag ein neuer Anlauf unternommen, um die Türkei zur Aufgabe seiner Blockade eines Bündnisbeitritts Schwedens zu bewegen. Auf Einladung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommen hochrangige Vertreter aus Schweden, der Türkei und Finnland ins Hauptquartier der Verteidigungsallianz in Brüssel, darunter die Außenminister, Geheimdienstchefs und nationale Sicherheitsberater der Länder.

Tausende bei spontanem Protest gegen Israels Regierung

Tel Aviv - Bei einer spontanen Kundgebung gegen die Regierung haben Tausende Israelis am Mittwochabend in der Küstenstadt Tel Aviv stundenlang eine wichtige Autobahn in beide Fahrtrichtungen blockiert. Dort fuhr - einen Tag nach einer ähnlich anmutenden Rammattacke - ein Auto in eine Menschenmenge und verletzte einen Demonstranten leicht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde demnach festgenommen. Medien berichteten, er sei frustriert über den Stau gewesen.

Mindestens 29 Tote bei Busunglück in Mexiko

Oaxaca - Bei einem Busunglück in Südmexiko sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen und 19 weitere verletzt worden. Der Bus sei am Mittwoch früh (Ortszeit) in Magdalena Pe�asco im Bundesstaat Oaxaca einen etwa 20 Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt, teilte die Zivilschutzbehörde der Gemeinde Tlaxiaco mit. Sechs der Verletzten waren zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung bewusstlos und in lebensbedrohlichem Zustand. Drei Überlebende seien gerettet worden, darunter ein Kind.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red