Selenskyj erwartet klares Signal vom Nato-Gipfel in Vilnius

Sofia - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seinem Bulgarien-Besuch am Donnerstag nach Prag gereist. Dabei äußerte er sich bei einer Pressekonferenz mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel zum bevorstehenden Nato-Gipfel in Vilnius. Dieser solle sich auf reale Inhalte und ein "klares Signal" für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Militärallianz konzentrieren."Wir brauchen diese Motivation. Wir brauchen Ehrlichkeit in unseren Beziehungen", so Selenskyj.

Nationalrat verabschiedet sich in den Sommer

Wien - Mit einem letzten Bündel an Gesetzesbeschlüssen verabschiedet sich der Nationalrat am Freitag in die Sommerpause. Auf der Tagesordnung finden sich unter anderem neue verschärfte Anti-Korruptionsregelungen, in deren Zentrum der Mandatskauf steht. Erhöht wird der Strafrahmen für Cybercrime-Delikte. Änderungen im Jugendgerichtsgesetz sorgen bei Langzeitunterbringungen von über zehn Jahren in Zukunft für verpflichtende Fallkonferenzen.

Orban und Vucic zu Migrationsgipfel bei Nehammer

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Freitag seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orb�n und den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić zu einem Migrationsgipfel in Wien. Teilnehmen werden auch die Außen- und Innenminister sowie Polizeichefs der drei Staaten. Nehammer ist erstmals Gastgeber des Formats, das im vergangenen Herbst zur Bekämpfung der irregulären Migration auf der Balkanroute ins Leben gerufen worden war.

15.400 Kandidaten dürfen bei Medizin-Aufnahmetest antreten

Wien - 15.400 Personen und damit etwas weniger als im Vorjahr dürfen sich heuer dem Aufnahmetest für das Medizinstudium am Freitag stellen. Zu vergeben sind an den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Uni Linz wieder 1.850 Studienplätze. Neu sind diesmal zusätzliche Fragen im Testteil zu den emotional-sozialen Kompetenzen - die (inklusive Mittagspause) rund achtstündige schriftliche Prüfung wurde damit leicht verlängert.

Ferienstart auch im Westen und Süden

Wien - Rund 660.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 4. September, in den anderen Bundesländern am 11. September.

Österreich und Schweiz treten "Sky Shield" bei

Bern/Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wird am Freitag in Bern eine Absichtserklärung zum Beitritt Österreichs zum Luftverteidigungssystem "European Sky Shield Initiative" unterzeichnen. Anwesend sein werden dabei auch ihr deutscher Amtskollege Boris Pistorius und die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd, denn auch die Schweiz wird am Freitag dem von Deutschland initiierten Schutzschirm beitreten. Beide Länder sehen dadurch keinen Bruch ihrer Neutralität.

