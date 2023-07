Nationalrat verschärfte Korruptionsstrafrecht

Wien - Der Nationalrat hat am Freitag mit Stimmen von ÖVP und Grünen das Korruptionsstrafrecht verschärft. Im Zentrum steht der neue Straftatbestand "Mandatskauf". Außerdem wurde die Strafbarkeit der Bestechlichkeit und der Bestechung auf Personen im Fall einer künftigen Amtsträgereigenschaft erweitert. Man lege der "Ibiza-Partei" damit das Handwerk, freute sich Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Die Opposition sah das nicht so und stimmte geschlossen dagegen.

Österreich und Schweiz besiegelten Beitritt zu "Sky Shield"

Bern/Wien - Österreich und Schweiz haben am Freitag den Beitritt zum "European Sky Shield" besiegelt. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte in einer Pressekonferenz mit seinen Amtskolleginnen Klaudia Tanner und Viola Amherd in Bern, dass es sich dabei um "kein Bündnis, sondern eine Beschaffungsinitiative" handle. Er sei "froh", dass Österreich und die Schweiz "die Spielräume", die ihnen die Neutralität lasse, "maximal" ausnützten. Konkret erwarte er "gar nichts".

11.735 Personen bei Medizin-Aufnahmetest angetreten

Wien/Innsbruck/Graz - 11.735 der rund 15.400 angemeldeten Bewerber und Bewerberinnen und damit ähnlich viele wie im vergangen Jahr traten beim heurigen Aufnahmetest zum Medizinstudium in Wien, Graz, Innsbruck und Linz an. Begleitet war der Test, der festlegt, wer einen der 1.850 Studienplätze bekommt, auch heuer von der Forderung nach mehr Studienplätzen. Der Innsbrucker Vizerektor hingegen "wäre glücklich" über eine Quote für deutsche "Numerus-Clausus-Flüchtlinge".

Nehammer fährt Orban bei Migrationsgipfel in die Parade

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat beim Wiener Migrationsgipfel ungewöhnlich deutliche Kritik an seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orb�n geübt. "Es stimmt zwar, dass sich die irregulären Migranten nicht in Ungarn aufhalten, aber zu 80 Prozent durch Ungarn nach Österreich kommen und wir haben dann 109.000 Asylanträge und Ungarn hat 45", sagte Nehammer am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Orb�n und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in Wien.

Erstochene Frau in Kärnten gefunden

Eberndorf - Eine 62 Jahre alte Niederländerin ist am Freitag in ihrem Wohnhaus in der Kärntner Gemeinde Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) tot aufgefunden worden. Tatverdächtig ist ihr 69-jähriger Lebensgefährte, der festgenommen wurde. Er soll der Frau nach vorläufigem Ermittlungsstand der Polizei mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand die tödlichen Verletzungen in der Nacht auf Freitag zugefügt haben. Das niederländische Paar hatte schon länger seinen Wohnsitz in Österreich.

Kinder-"Klimaklage" vom VfGH formal zurückgewiesen

Wien - Ein Antrag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) von zwölf Kindern und Jugendlichen, die ihre Rechte durch fehlende Maßnahmen für den Klimaschutz gefährdet sehen, ist aus formalen Gründen zurückgewiesen worden. Die Verfassungsrichter stellten nun fest, dass nicht alle Teile - des von Experten als zahnlos kritisierten - Klimaschutzgesetzes angefochten wurden, die jedoch untrennbar zusammenhängen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Der Antrag sei zu eng gefasst gewesen.

Japan erlaubt Einleitung von Fukushima-Wasser ins Meer

Fukushima - Der umstrittenen Einleitung von gefiltertem Kühlwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifik steht nach einer Entscheidung der japanischen Behörden nichts mehr im Weg. Die staatliche Atomaufsicht erteilte am Freitag die letzte ausstehende Genehmigung für die Pläne des Energiekonzerns Tepco, dem ehemaligen Betreiber des 2011 bei einem Tsunami zerstörten Kraftwerks. Einen Starttermin gibt es noch nicht, die Regierung hat das aber noch im Sommer vor.

Abgespecktes Programm zum Start des Linzer IDSA

Linz/Graz - Das Linzer Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) startet im Herbst mit einem abgespeckten Programm. Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt hat am Freitag ihre Vorstellungen für den Studienbetrieb präsentiert. Begonnen wird mit modularen Angeboten im Herbst, Ende 2024 soll dann das erste Doktoratsstudium angeboten werden, 2025 das erste Masterstudium. Institute von der JKU abziehen will sie nicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red