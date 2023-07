Niederlandes Regierungskoalition zerbrach an Asylpolitik

Den Haag/Amsterdam - Die niederländische Regierungskoalition ist einem Medienbericht zufolge im Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Die Nachrichtenagentur ANP meldete die Entwicklung am späten Freitagabend. In den vergangenen Tagen war es wegen eines Vorstoßes der konservativen VVD-Partei von Ministerpräsident Mark Rutte zu dem Thema zum Streit in der Vier-Parteien-Koalition gekommen. Dabei sollte der Zustrom von Asylsuchenden begrenzt werden.

Selenskyj zu Gesprächen in Türkei eingetroffen

Moskau/Istanbul - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen über den russischen Angriffskrieg und das Getreideabkommen in der Türkei eingetroffen. Er wolle sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan außerdem zu dem NATO-Gipfel kommende Woche abstimmen und über den Wiederaufbau der Ukraine sowie Verteidigungsabkommen sprechen, schrieb er am Freitag auf Twitter. Zuvor hatte Selenskyj Gespräche in Tschechien und der Slowakei geführt.

US-Regierung verteidigt Lieferung von Streumunition an Kiew

Washington/Bern/Genf - Die US-Regierung will der Ukraine umstrittene Streumunition liefern und verteidigt sich gegen Kritik an diesem Schritt. "Es ist eine schwierige Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die wir aufgeschoben haben. Es ist eine Entscheidung, die einen wirklich harten Blick auf den potenziellen Schaden für die Zivilbevölkerung erforderte", sagte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Freitag im Weißen Haus.

Rinkevics tritt Amt als lettischer Staatspräsident an

Riga - Der baltische EU- und NATO-Staat Lettland bekommt einen neuen Präsidenten. Der bisherige Außenminister Edgars Rinkevics tritt am Samstag sein Amt als Staatsoberhaupt an. Der 49 Jahre alte liberal-konservative Politiker legt in einer Sondersitzung des Parlaments in Riga seinen Eid ab. Er löst Egils Levits (67) ab, der auf eine zweite vierjährige Amtszeit verzichtete.

EU-Kommission für Austritt aus umstrittenem Energieabkommen

Brüssel - Die Europäische Kommission hat einen Gesetzesvorschlag für einen koordinierten Austritt der EU und der EU-Länder aus einem umstrittenen internationalen Energieabkommen vorgelegt. Der sogenannte Energiecharta-Vertrag sei nicht mehr kompatibel mit den Klimaambitionen der EU, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) begrüßte den Vorschlag eines EU-weiten Ausstiegs.

Bosnische Republika Srpska rückt weiter von Gesamtstaat ab

Banja Luka/Sarajevo - Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik will die Entscheidungen des Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina nicht mehr anerkennen. Dodik, Präsident der Republika Srpska, erließ am Freitag ein entsprechendes Gesetz. Seit 1995 ernennt der UN-Sicherheitsrat einen Hohen Repräsentanten, der die Umsetzung des Dayton-Friedensabkommens überwacht. Derzeit hat der Deutsche Christian Schmidt das Amt inne.

