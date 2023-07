Niederlandes Regierungskoalition zerbrach an Asylpolitik

Den Haag/Amsterdam - Niederlandes Premier Mark Rutte hat den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Die Unterschiede bei den vier Koalitionsparteien bei der Asyl- und Migrationspolitik seien unüberbrückbar, so der konservativ-liberale Premier am Freitag in Den Haag. In der Nacht bestätigte die Regierung, dass Rutte seinen Rücktritt bei König Willem-Alexander eingereicht habe und ihn am Samstag treffen werde. Laut niederländischer Wahlbehörde können frühestens Mitte November Neuwahlen stattfinden.

Erdogan: Ukraine verdient Mitgliedschaft in der NATO

Moskau/Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Unterstützung für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum Ausdruck gebracht. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO verdient", so Erdogan am Freitag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Istanbul. Erdogan sagte aber auch, dass im Krieg zwischen Russland und der Ukraine "beide Seiten" zu "Friedensgesprächen zurückkehren" sollten.

US-Regierung verteidigt Lieferung von Streumunition an Kiew

Washington/Bern/Genf - Die US-Regierung will der Ukraine umstrittene Streumunition liefern und verteidigt sich gegen Kritik an diesem Schritt. "Dies ist ein Krieg, der mit Munition zu tun hat. Und die Munition geht ihnen aus, und wir haben nur noch wenig davon", sagte US-Präsident Joe Biden in einem CNN-Interview, das am Freitag in Teilen veröffentlicht wurde. Deshalb habe er schließlich eine Empfehlung des Verteidigungsministeriums angenommen. Russland sprach von einer weiteren Eskalation.

USA haben letzte Chemiewaffen-Bestände vernichtet

Washington - Die Vereinigten Staaten haben die letzten Bestände ihrer Chemiewaffen vernichtet. US-Präsident Joe Biden teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass damit die letzten der offiziell bekannten hochgiftigen Kampfstoffe in den USA beseitigt wurden - ein Meilenstein gut 26 Jahre nach Inkrafttreten der Konvention zum Verbot von Chemiewaffen. "Ich bin stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass die Vereinigten Staaten die letzte Munition in diesem Vorrat sicher vernichtet haben", so Biden.

Rinkevics tritt Amt als lettischer Staatspräsident an

Riga - Der baltische EU- und NATO-Staat Lettland bekommt einen neuen Präsidenten. Der bisherige Außenminister Edgars Rinkevics tritt am Samstag sein Amt als Staatsoberhaupt an. Der 49 Jahre alte liberal-konservative Politiker legt in einer Sondersitzung des Parlaments in Riga seinen Eid ab. Er löst Egils Levits (67) ab, der auf eine zweite vierjährige Amtszeit verzichtete.

Tote bei Explosion auf Bohrinsel in Mexiko

Mexiko-Stadt - Bei einer Explosion und einem Brand auf einer Bohrinsel im Golf von Mexiko sind zwei Arbeiter ums Leben gekommen und sechs weitere verletzt worden. Ein weiterer Arbeiter werde noch vermisst, teilte der staatliche mexikanische Ölkonzern Pemex am Freitag (Ortszeit) mit. Das Unglück ereignete sich auf der Offshore-Plattform Nohoch Alfa rund 80 Kilometer nordwestlich der Stadt Ciudad del Carmen. Mehr als 320 Menschen wurden den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht.

