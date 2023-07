Niederlandes Regierungskoalition zerbrach an Asylpolitik

Den Haag/Amsterdam - Niederlandes Premier Mark Rutte hat den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Die Unterschiede bei den vier Koalitionsparteien bei der Asyl- und Migrationspolitik seien unüberbrückbar, so der konservativ-liberale Premier am Freitag in Den Haag. In der Nacht bestätigte die Regierung, dass Rutte seinen Rücktritt bei König Willem-Alexander eingereicht habe und ihn am Samstag treffen werde. Laut niederländischer Wahlbehörde können frühestens Mitte November Neuwahlen stattfinden.

Erdogan: Ukraine verdient Mitgliedschaft in der NATO

Moskau/Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Unterstützung für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum Ausdruck gebracht. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO verdient", so Erdogan am Freitag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Istanbul. Erdogan sagte aber auch, dass im Krieg zwischen Russland und der Ukraine "beide Seiten" zu "Friedensgesprächen zurückkehren" sollten.

USA haben letzte Chemiewaffen-Bestände vernichtet

Washington - Die Vereinigten Staaten haben die letzten Bestände ihrer Chemiewaffen vernichtet. US-Präsident Joe Biden teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass damit die letzten der offiziell bekannten hochgiftigen Kampfstoffe in den USA beseitigt wurden - ein Meilenstein gut 26 Jahre nach Inkrafttreten der Konvention zum Verbot von Chemiewaffen. "Ich bin stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass die Vereinigten Staaten die letzte Munition in diesem Vorrat sicher vernichtet haben", so Biden.

Für Kogler ist Mikl-Leitners Ausdrucksweise "präfaschistoid"

Wien/St. Pölten - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hält die von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zuletzt immer wieder bemühten Bezüge auf die "normal denkenden" Menschen für "brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid". "Eine derartige Herangehensweise ist das Einfallstor für das Böse in der Welt, um in der Diktion der katholischen ÖVP zu sprechen", so Kogler im aktuellen "profil".

Mann nach Sturz auf Geleise von U-Bahn getötet

Wien - Unbemerkt ist ein Mann am frühen Freitagnachmittag auf die Geleise der Wiener U-Bahn gestürzt. Eine einfahrende Garnitur der Linie U3 erfasste ihn in der Station Schlachthausgasse in Landstraße trotz Notbremsung und tötete den Mann, berichtete die Polizei am Samstag. Das Video der Überwachungskameras brachte Gewissheit, dass der 20- bis 40-Jährige Opfer eines Unfalls geworden ist.

Mehrere Verletzte auch bei zweiter Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Auch bei der zweiten Stierhatz während des diesjährigen "Sanfermines"-Festes sind Samstagfrüh in Pamplona im Norden Spaniens mindestens vier weitere Menschen verletzt worden. Wie schon sechs Teilnehmer des ersten Laufs am Vortag hätten sie vor allem Prellungen erlitten, schwere Verletzungen durch die spitzen langen Hörner der Bullen habe es nicht gegeben. Alle Verletzten, unter denen am Freitag auch drei US-Bürger waren, kamen ins Krankenhaus.

Mehr als 670 Waldbrände in Kanada

Montreal - Die Zahl der Waldbrände in Kanada steigt weiter: Am Freitag loderten offiziellen Angaben zufolge mehr als 670 Feuer, mehr als 380 davon waren den Behörden zufolge außer Kontrolle. Dazu komme, dass die Waldbrandsaison noch mindestens drei Monate dauere, erklärte Michael Norton vom Ressourcenministerium Natural Resources Canada (NRC).

SPÖ hat wieder 150.000 Mitglieder

Wien - Die SPÖ wird in den nächsten Tagen wieder die Marke von 150.000 Mitgliedern knacken. Damit sind seit dem Beginn der Mitgliederbefragung im März, als man 137.000 Mitglieder zählte, rund 14.000 Personen der Partei beigetreten, hieß es in einer Aussendung. Knapp 12.000 davon sind erstmals Mitglieder geworden, knapp 2.000 wieder eingetreten. Ausgetreten sind in diesem Zeitraum rund 1.000 Personen.

