Papst kritisiert Gleichgültigkeit bei Bootskatastrophen

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat den Umgang mit den jüngsten Bootskatastrophen im Mittelmeer verurteilt. "In diesen Tagen, in denen sich die schweren Tragödien im Mittelmeer wiederholen, sind wir erschüttert von den stillen Massakern, denen wir immer noch hilflos und fassungslos gegenüberstehen", so der Papst in einem Brief an den Erzbischof der sizilianischen Stadt Agrigent, Alessandro Damiano, anlässlich der Feierlichkeiten zum zehnten Jahrestag seines Besuchs auf Lampedusa.

Tote und Verletzte nach russischem Beschuss von Lyman

Kiew (Kyjiw) - In der ostukrainischen Stadt Lyman sind laut Behörden mindestens sechs Menschen durch russischen Beschuss ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt. "Gegen zehn Uhr morgens haben die Russen mit Raketenwerfern die Stadt beschossen", teilte der Chef der ukrainischen Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Samstag auf Telegram mit. Dabei seien gezielt Wohnhäuser unter Feuer genommen worden.

Erdogan: Ukraine verdient Mitgliedschaft in der NATO

Moskau/Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Unterstützung für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum Ausdruck gebracht. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO verdient", so Erdogan am Freitag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Istanbul. Erdogan sagte aber auch, dass im Krieg zwischen Russland und der Ukraine "beide Seiten" zu "Friedensgesprächen zurückkehren" sollten.

Niederlandes Regierungskoalition zerbrach an Asylpolitik

Den Haag/Amsterdam - Niederlandes Premier Mark Rutte hat den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Die Unterschiede bei den vier Koalitionsparteien bei der Asyl- und Migrationspolitik seien unüberbrückbar, so der konservativ-liberale Premier am Freitag in Den Haag. In der Nacht bestätigte die Regierung, dass Rutte seinen Rücktritt bei König Willem-Alexander eingereicht habe und ihn am Samstag treffen werde. Laut niederländischer Wahlbehörde können frühestens Mitte November Neuwahlen stattfinden.

Mann nach Sturz auf Geleise von U-Bahn getötet

Wien - Unbemerkt ist ein Mann am frühen Freitagnachmittag auf die Geleise der Wiener U-Bahn gestürzt. Eine einfahrende Garnitur der Linie U3 erfasste ihn in der Station Schlachthausgasse in Landstraße trotz Notbremsung und tötete den Mann, berichtete die Polizei am Samstag. Das Video der Überwachungskameras brachte Gewissheit, dass der 20- bis 40-Jährige Opfer eines Unfalls geworden ist.

USA haben letzte Chemiewaffen-Bestände vernichtet

Washington - Die Vereinigten Staaten haben die letzten Bestände ihrer Chemiewaffen vernichtet. US-Präsident Joe Biden teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass damit die letzten der offiziell bekannten hochgiftigen Kampfstoffe in den USA beseitigt wurden - ein Meilenstein gut 26 Jahre nach Inkrafttreten der Konvention zum Verbot von Chemiewaffen. "Ich bin stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass die Vereinigten Staaten die letzte Munition in diesem Vorrat sicher vernichtet haben", so Biden.

Für Kogler ist Mikl-Leitners Ausdrucksweise "präfaschistoid"

Wien/St. Pölten - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hält die von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zuletzt vermehrt bemühten Bezüge auf die "normal denkenden" Menschen für "brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid". "Eine derartige Herangehensweise ist das Einfallstor für das Böse in der Welt, um in der Diktion der katholischen ÖVP zu sprechen", so Kogler im "profil". Die VPNÖ ortete eine "unfassbare Entgleisung" und forderte eine Entschuldigung.

Yellen in China: Gemeinsame Verantwortung bei Klimawandel

Peking - US-Finanzministerin Janet Yellen hat am Samstag in Peking die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen den USA und China in Bezug auf den Klimawandel hervorgehoben. "Als die beiden weltweit größten Verursacher von Treibhausgasen und die größten Investoren in erneuerbare Energien haben wir eine gemeinsame Verantwortung und die Fähigkeit den Weg zu weisen", sagte Yellen vor chinesischen Regierungsvertretern und Klimaexperten.

