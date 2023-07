Selenskyj betont zum 500. Kriegstag Durchhaltewillen

Kiew (Kyjiw) - Zum 500. Tag seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Durchhaltewillen seines Landes betont. Die Ukraine werde "niemals durch die Besatzer erobert werden, denn wir sind das Land der Tapferen", sagte Selenskyj in einem am Samstag veröffentlichten Video, das ihn bei einem Besuch auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer zeigt. Die USA sagten Kiew weitere Unterstützung zu.

Signa nahm 2020 milliardenschwere Bilanz-Änderungen vor

Wien - In Konzernbilanzen zweier Gesellschaften der Signa des Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko sind 2020 "Anpassungen an fehlerhaften Vorjahreszahlen" vorgenommen worden. Indes soll die EZB Banken rein auf ihre Geschäftsbeziehungen zur und Kreditvergaben an die Signa prüfen. Beides geht aus Medienberichten hervor.

Wieder Proteste gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Vor einer kritischen Abstimmung im Parlament haben in Israel die Demonstrationen gegen die von der Regierung geplante Justizreform an Fahrt aufgenommen. Am Samstag versammelten sich allein in der Küstenstadt Tel Aviv Medienberichten zufolge mehr als 140.000 Menschen, um gegen das Vorhaben der rechtsreligiösen Regierung von Benjamin Netanyahu zu demonstrieren. Die Organisatoren gaben die Zahl mit 180.000 an.

Ermittlungen nach Vorfällen bei Klagenfurter Pride-Parade

Wien/Klagenfurt - Am Rande der Pride-Parade am Samstagnachmittag in Klagenfurt haben drei unbekannte Vermummte ein etwa zehn bis 15 Meter langes Transparent mit der Aufschrift "#KEINE-PRIDEPARADE" enthüllt - vom Dach der City Arkaden aus, als die rund 1.000 Teilnehmenden vorbeizogen. Laut Polizei zündeten die Vermummten dabei Bengalen und warfen Flugblätter mit der Überschrift "#KEINE-PRIDEPARADE" in die Menge der Regenbogenparade.

Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Frankreich

Paris - Knapp zwei Wochen nach dem tödlichen Polizisten-Schuss auf einen Teenager bei einer Verkehrskontrolle bei Paris haben am Samstag in mehreren französischen Großstädten Hunderte Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Obwohl die Polizei in Paris eine Demonstration im Gedenken an den 2016 nach einer Verfolgung durch die Polizei gestorbenen jungen Schwarzen Adama Traor� untersagt hatte, versammelten sich am Nachmittag rund 1.000 Demonstranten auf dem Place de la R�publique.

Sechs Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Kalifornien

Los Angeles - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Kalifornien südöstlich von Los Angeles sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei auf ein Feld nahe des örtlichen Flughafens der Stadt Murrieta gestürzt und habe komplett in Flammen gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen, teilte das Büro des Sheriffs im Riverside County am Samstag mit.

Ausschreitungen bei Eritrea-Festival im deutschen Gießen

Gießen - Gewalt, verletzte Polizisten und Sachbeschädigungen - zu Beginn des umstrittenen Eritrea-Festivals ist es am Samstag in der deutschen Großstadt Gießen zu den von Polizei und Stadt befürchteten Ausschreitungen gekommen. "Die Kollegen wurden massiv angegriffen, Steinwürfe, Flaschenwürfe, Rauchbomben", sagte ein Polizeisprecher. 26 Einsatzkräfte seien unter anderem durch Steinwürfe verletzt worden.

