Edtstadler will Justizreform notfalls auch als Teillösung

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) kann sich vorstellen, das im koalitionären Patt festhängende Justizpaket aufzudröseln: "Weniger ist besser als nichts", meint die Ressortchefin im APA-Interview und pocht vor allem auf Verbesserungen beim Kostenersatz für Freigesprochene. Beim Informationsfreiheitsgesetz hat Edtstadler nicht aufgegeben, im Gegenteil - sie meint: "Wir sind auf den letzten Metern."

Moskau: NATO sollte sich mit AKW Saporischschja befassen

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja - Russland fordert die NATO dazu auf, sich mit dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja zu befassen. Auf seinem Gipfel am Dienstag und Mittwoch sollte das Militärbündnis seine Aufmerksamkeit vor allem dem AKW widmen, erklärte am Sonntag das russische Außenministerium. Immerhin würde die überwiegende Mehrheit der NATO-Mitgliedstaaten im direkten Wirkungskreis liegen, falls mit der Anlage etwas passieren sollte. Die Ukraine würde dem AKW "systematisch Schaden zuzufügen".

Luftangriff mit 22 Toten: UNO warnt vor Bürgerkrieg im Sudan

Khartum - Nach einem Luftangriff auf ein Wohnviertel in Khartum mit Dutzenden zivilen Todesopfern hat die UNO vor einem "völligen Bürgerkrieg" im Sudan gewarnt. Das nordostafrikanische Land stehe "am Rand eines völligen Bürgerkriegs, der potenziell für die ganze Region destabilisierend ist", erklärte ein Sprecher von UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Sonntag. Zuvor waren "22 Tote und eine große Zahl an Verletzten unter Zivilisten" bei dem Luftangriff am Samstag gemeldet worden.

Oberösterreicher starb bei Motorrad-Unfall in Bayern

Berchtesgaden/Wien - Ein Motorradfahrer aus Oberösterreich ist bei einem Unfall in Berchtesgaden im süddeutschen Bundesland Bayern ums Leben gekommen, ein weiterer Österreicher und zwei kleine Mädchen sind schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte den Biker beim Durchführen verschiedener "Fahrmanöver" gefilmt, wie die bayerische Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Österreicher waren demnach mit einer Motorrad-Gruppe in Berchtesgaden.

Streiks im italienischen Bahn- und Flugverkehr angekündigt

Rom - In Italien ist mit einer schwierigen Woche im öffentlichen Verkehr zu rechnen. Am Donnerstag legt das Bahnpersonal 24 Stunden lang die Arbeit nieder. Der Protest betrifft nicht nur die Staatsbahnen FS, sondern auch das Personal der privaten Bahngesellschaft Italo, berichteten Gewerkschaften. Der Streik beginnt am Donnerstag (13. Juli) um 3 Uhr und geht bis Freitag um 2 Uhr weiter.

Erneut mexikanischer Journalist tot aufgefunden

Mexiko-Stadt - Im Westen Mexikos ist ein Journalist der bekannten Tageszeitung "La Jornada" offenbar eines gewaltsamen Todes gestorben. Luis Mart�n S�nchez I�iguez wurde wenige Stunden nach seinem Verschwinden im Bundesstaat Nayarit tot aufgefunden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag (Ortszeit) mit. Seine Leiche wurde demnach in einem Dorf in der Nähe der Stadt Tepic entdeckt und wies "Zeichen von Gewalteinwirkung" auf. Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten.

Wahl in Usbekistan: Präsident will sich bestätigen lassen

Taschkent - In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan will sich Präsident Schawkat Mirsijojew am Sonntag bei vorgezogenen Neuwahlen im Amt bestätigen lassen. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr (05.00 Uhr MESZ), sie sollten um 20.00 Uhr (17.00 Uhr MESZ) schließen. Knapp 20 Millionen Bürger sind wahlberechtigt. Die Wiederwahl des 65-Jährige gilt als so gut wie gesichert. Keiner der drei Gegenkandidaten hat im Zuge der Wahlkampagne scharfe Kritik an Mirsijojew geäußert.

Erneut Verletzte bei dritter Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Bei der dritten Stierhatz des traditionellen "Sanfermines"-Festes im nordspanischen Pamplona sind Sonntagfrüh mindestens fünf Läufer verletzt worden. Einen der Männer habe ein Kampfbulle mit seinen spitzen langen Hörnern am Arm erwischt. Der Mann und ein zweiter Läufer seien in ein Krankenhaus gekommen, die anderen drei an Ort und Stelle versorgt worden. Damit sind seit Freitag insgesamt 15 Läufer verletzt worden.

