Golfer Straka gewinnt mit 62er-Schlussrunde PGA-Turnier

Silvis (Illinois) - Golfprofi Sepp Straka hat in Silvis durch eine formidable Schlussrunde von 62 Schlägen seinen zweiten PGA-Turniersieg geschafft. Der Wiener brillierte am Sonntag in Illinois auf dem Par-71-Kurs mit neun Birdies und einem Eagle, ehe er am letzten Loch durch ein Doppelbogey eine mögliche Fabelrunde vergab. Der mit 1,3 Millionen Dollar belohnte Sieg ging sich trotzdem aus, Straka triumphierte mit 21 unter Par zwei Schläge vor dem US-Duo Brendon Todd und Alex Smalley.

Selenskyj hofft auf klares Signal bei NATO-Gipfel in Vilnius

Kiew (Kyjiw)/Vilnius - Zwei Tage vor dem NATO-Gipfel in Vilnius hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Hoffnung auf das "bestmögliche Ergebnis" hinsichtlich einer NATO-Mitgliedschaft seines Landes geäußert. Er sei mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda übereingekommen, "zusammenzuarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis für die Ukraine zu erzielen", sagte Selenskyj am Sonntag. US-Präsident Joe Biden sprach sich für einen "vernünftigen Weg für die Ukraine" zur NATO aus.

Selenskyj: "Wir kommen vorwärts"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj haben die ukrainischen Streitkräfte bei den Kämpfen im Südosten ihres Landes die Initiative ergriffen. "Wir kommen vorwärts, wir stecken nicht fest", sagte Selenskyj dem US-TV-Sender ABC. In zwei Gebieten im Südosten tobten schwere Kämpfe, teilte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram mit. "Wir sind dabei, unsere Gewinne in diesen Gebieten zu konsolidieren", schrieb sie.

Mindestens eine Tote bei heftigen Regenfällen in Japan

Tokio - Bei heftigen Regenfällen im Südwesten Japans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handle es sich um eine ältere Frau in der Präfektur Fukuoka auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu, deren Haus von einer Schlammlawine eingeschlossen wurde, berichteten örtliche Medien am Montag. Die nationale Wetterbehörde gab unterdessen wegen der Gefahren durch Überschwemmungen und Erdrutsche die höchste Warnstufe für Fukuoka und die Nachbarpräfektur Oita aus.

BVT-Prozess: Vertreter der NGO "CIJA" als Zeuge geladen

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere frühere Spitzenbeamte des inzwischen aufgelösten BVT wird am Montag am Landesgericht fortgesetzt. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen "Foltergeneral" in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. In den Zeugenstand wird ein Vertreter jener NGO gebeten, die dem Justizministerium Informationen übermittelt und damit die Ermittlungen gegen den General angestoßen hatte.

Telefonat zwischen Biden und Erdogan vor NATO-Gipfel

Ankara/Helsinki/Stockholm - Kurz vor dem NATO-Gipfel in Litauen haben US-Präsident Joe Biden und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Sie hätten in Vilnius ein bilaterales Treffen vereinbart, teilte das türkische Präsidialbüro am Sonntag mit. Erdogan habe Biden in dem Telefonat für die Unterstützung der Forderung nach US-Kampfjets vom Typ F-16 gedankt.

Hunderte Senegal-Flüchtlinge auf Weg nach Teneriffa vermisst

Madrid - Mindestens 300 Menschen auf drei Flüchtlingsbooten werden nach Angaben der Hilfsorganisation Walking Borders seit Tagen im Atlantik vermisst. Die Migranten seien vom Senegal aus in Richtung Teneriffa aufgebrochen, teilte die Organisation am Sonntag mit.

