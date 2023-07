Selenskyj kritisiert fehlende NATO-Einladung an Ukraine

Vilnius - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bemängelt, dass sein Land beim NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius offenbar keine Einladung zum Beitritt erhält. "Es sieht so aus, als ob es keine Bereitschaft gibt, die Ukraine in die NATO einzuladen oder sie zum Mitglied der Allianz zu machen", schrieb der Staatschef am Dienstag auf Twitter. Das bedeute, dass die Mitgliedschaft der Ukraine bei zukünftigen Gesprächen mit Russland ein Verhandlungsgegenstand bleibe.

Länder kritisieren Vorschläge des Bundes zum Finanzausgleich

Wien/Innsbruck - Bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich wird die Wortwahl schärfer. Die Landeschefs haben am Dienstag eine "Hinhaltetaktik des Bundes" beklagt. Diese seien eine Gefahr für die Daseinsvorsorge, hieß es nach einem Treffen im Wiener Rathaus, an dem heute vier Landeshauptleute teilgenommen haben. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kündigte am Dienstag außerdem eine Sonder-LH-Konferenz an. Im Finanzministerium wurde auf weitere Gespräche verwiesen.

Teichtmeister-Prozess findet am 5. September statt

Wien - Am 5. September muss sich der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen am Wiener Landesgericht verantworten. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstag bekannt. Der 43-Jährige soll sich von Februar 2008 bis Sommer 2021 verbotenes Material beschafft und unter anderem auf zwei Smartphones, zwei Laptops, einem Desktop und drei externen Festplatten abgespeichert haben.

Prozess gegen NÖ Landesmilitärkommandant vertagt

St. Pölten - Der vom Dienst enthobene NÖ Landesmilitärkommandant Martin Jawurek ist am Dienstag in St. Pölten wegen des Verdachts der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vor Gericht gestanden. Angelastet wird dem 57-Jährigen ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Brigadier bestritt den Vorwurf. Die Einzelrichterverhandlung wurde u. a. zur Vernehmung mehrerer weiterer Zeugen vertagt. Die Fortsetzung erfolgt am 28. September.

Mehrjährige Haft im Prozess gegen Wiener Villen-Einbrecher

Wien - Mit langen Freiheitsstrafen ist am Dienstag am Wiener Landesgericht ein seit Mitte April laufender Prozess gegen eine hochprofessionelle fünfköpfige Einbrecher-Bande zu Ende gegangen. Die unmittelbaren Täter - Profis im Alter von 43 und 54 Jahren, die auf die so genannte Fensterbohrmethode spezialisiert sind und europaweit bereits acht bzw. sechs einschlägige Vorstrafen aufweisen - fassten nicht rechtskräftig fünf bzw. viereinhalb Jahre Haft aus.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Kanzler Kern

Wien - Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsverdacht bei einem Immobilienprojekt gegen Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Es gehe um ein Projekt rund um die Herstellung modularer Fertigteil-Immobilien, in das ein Unternehmen, an dem Kern beteiligt ist, involviert gewesen sei. Kerns Anwalt weist die Vorwürfe gegenüber der APA zurück, er rechnet mit einer Einstellung der Ermittlungen. Zuvor hatte die Tageszeitung "Heute" über den Fall berichtet.

Wiener Börse im Verlauf höher, ATX gewinnt 0,36 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiterhin mit Zuwächsen gezeigt. Nachdem am Vormittag Daten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) dem Markt noch einen leichten Dämpfer verpasst hatten, ging es im Verlauf wieder etwas hinauf. Der ATX steigerte sich gegen 14.30 Uhr 0,36 Prozent auf 3.112,44 Einheiten. Gefragt waren die Anteilsscheine der RHI Magensita, die um satte 5,8 Prozent zulegten. Ein Großinvestor baut seine Beteiligung am Konzern aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red