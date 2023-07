Selenskyj beim NATO-Gipfel in Litauen eingetroffen

Vilnius - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers im litauischen Vilnius zum NATO-Gipfel eingetroffen. "Er ist gelandet", erklärte Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow am Dienstag. Der ukrainische Staatschef wird am Abend bei einer Veranstaltung in der Innenstadt von Vilnius erwartet. Dort sollte er zusammen mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda auf eine Bühne treten und die ukrainische Flagge sollte gehisst werden.

Teichtmeister-Prozess findet am 5. September statt

Wien - Am 5. September muss sich der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen am Wiener Landesgericht verantworten. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstag bekannt. Der 43-Jährige soll sich von Februar 2008 bis Sommer 2021 verbotenes Material beschafft und unter anderem auf zwei Smartphones, zwei Laptops, einem Desktop und drei externen Festplatten abgespeichert haben.

Prozess gegen NÖ Landesmilitärkommandant vertagt

St. Pölten - Der vom Dienst enthobene NÖ Landesmilitärkommandant Martin Jawurek ist am Dienstag in St. Pölten wegen des Verdachts der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vor Gericht gestanden. Angelastet wird dem 57-Jährigen ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Brigadier bestritt den Vorwurf. Die Einzelrichterverhandlung wurde u. a. zur Vernehmung mehrerer weiterer Zeugen vertagt. Die Fortsetzung erfolgt am 28. September.

Mehrjährige Haft im Prozess gegen Wiener Villen-Einbrecher

Wien - Mit langen Freiheitsstrafen ist am Dienstag am Wiener Landesgericht ein seit Mitte April laufender Prozess gegen eine hochprofessionelle fünfköpfige Einbrecher-Bande zu Ende gegangen. Die unmittelbaren Täter - Profis im Alter von 43 und 54 Jahren, die auf die so genannte Fensterbohrmethode spezialisiert sind und europaweit bereits acht bzw. sechs einschlägige Vorstrafen aufweisen - fassten nicht rechtskräftig fünf bzw. viereinhalb Jahre Haft aus.

Problemloser Ticketvorverkauf für Taylor Swift in Österreich

Wien - Paris on hold, Wien on fire: Während es in Frankreich zu massiven Problemen beim Verkauf der Tickets für Superstar Taylor Swift kam, lief das Prozedere in Österreich am Dienstag offenbar smooth. In Österreich hatten heute jene die Chance, eine Karte für die drei Wien-Termine des US-Superstars im Happel-Stadion zwischen 8. und 10. August 2024 zu kaufen, die sich dafür bis 23. Juni angemeldet hatten. Und die Server hielten dem Run auf die etwa 170.000 Tickets offenbar stand.

EU-Parlament besiegelt Ausbau der E-Auto-Ladeinfrastruktur

Straßburg - Das EU-Parlament hat ein Gesetz für den verpflichtenden Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos in Europa besiegelt: Entlang der Hauptverkehrsstraßen der EU sollen bis 2026 mindestens alle 60 Kilometer öffentliche Ladesäulen zur Verfügung stehen. Für diese im März mit den Mitgliedstaaten vereinbarten Vorschriften stimmte am Dienstag in Straßburg eine breite Mehrheit der Abgeordneten.

