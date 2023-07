NATO gibt Ukraine grundsätzlich Beitritts-Perspektive

Vilnius - Die NATO-Staaten haben sich darauf verständigt, der Ukraine nach Ende des russischen Angriffskriegs grundsätzlich eine Aufnahme in die transatlantische Allianz zu ermöglichen. Dies werde geschehen, wenn die Alliierten der Ansicht seien, dass die Bedingungen dafür erfüllt seien, heißt es in der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels in Vilnius.

Massive Proteste gegen Justizreform in Israel

Jerusalem - Israels rechts-religiöse Regierung treibt ihre umstrittenen Pläne zum Umbau der Justiz weiter voran und heizt damit die Proteste im Land massiv an. In der Nacht auf Dienstag billigte das Parlament nach stundenlangen Debatten einen Gesetzentwurf der Justizreform in der ersten von drei Lesungen. Wenige Stunden später strömten Zehntausende wütende Israelis zu einem "Tag der Störung" auf die Straßen. Ihr Ziel: Das Land lahmlegen.

Länder kritisieren Vorschläge des Bundes zum Finanzausgleich

Wien/Innsbruck - Bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich wird die Wortwahl schärfer. Die Landeschefs haben am Dienstag eine "Hinhaltetaktik des Bundes" beklagt. Diese seien eine Gefahr für die Daseinsvorsorge, hieß es nach einem Treffen im Wiener Rathaus, an dem heute vier Landeshauptleute teilgenommen haben. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kündigte am Dienstag außerdem eine Sonder-LH-Konferenz an. Im Finanzministerium wurde auf weitere Gespräche verwiesen.

Mehrjährige Haft im Prozess gegen Wiener Villen-Einbrecher

Wien - Mit langen Freiheitsstrafen ist am Dienstag am Wiener Landesgericht ein seit Mitte April laufender Prozess gegen eine hochprofessionelle fünfköpfige Einbrecher-Bande zu Ende gegangen. Die unmittelbaren Täter - Profis im Alter von 43 und 54 Jahren, die auf die so genannte Fensterbohrmethode spezialisiert sind und europaweit bereits acht bzw. sechs einschlägige Vorstrafen aufweisen - fassten nicht rechtskräftig fünf bzw. viereinhalb Jahre Haft aus.

EU-Parlament besiegelt Ausbau der E-Auto-Ladeinfrastruktur

Straßburg - Das EU-Parlament hat ein Gesetz für den verpflichtenden Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos in Europa besiegelt: Entlang der Hauptverkehrsstraßen der EU sollen bis 2026 mindestens alle 60 Kilometer öffentliche Ladesäulen zur Verfügung stehen. Für diese im März mit den Mitgliedstaaten vereinbarten Vorschriften stimmte am Dienstag in Straßburg eine breite Mehrheit der Abgeordneten.

Prozess gegen NÖ Landesmilitärkommandant vertagt

St. Pölten - Der vom Dienst enthobene NÖ Landesmilitärkommandant Martin Jawurek ist am Dienstag in St. Pölten wegen des Verdachts der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vor Gericht gestanden. Angelastet wird dem 57-Jährigen ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Brigadier bestritt den Vorwurf. Die Einzelrichterverhandlung wurde u. a. zur Vernehmung mehrerer weiterer Zeugen vertagt. Die Fortsetzung erfolgt am 28. September.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red