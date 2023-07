NATO-Gipfel: Ukraine soll von G7 Sicherheitszusagen bekommen

Vilnius/Moskau - Die NATO setzt am Mittwoch ihr Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius fort. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs bei einer Zusammenkunft des neuen NATO-Ukraine-Rates. Nach Angaben aus den USA und Großbritannien wollen die Staats- und Regierungschefs der G7 gemeinsam ihre Absicht erklären, die Ukraine durch Sicherheitszusagen langfristig zu schützen.

Russischer Luftangriff auf Kiew zweite Nacht in Folge

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch russische Drohnen-Angriffe weitgehend abwehren können. Elf von 15 aus Russland gestartete Flugkörper seien abgeschossen worden, teilten die Luftstreitkräfte bei Telegram mit. Über mögliche Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Sturm bringt Schäden vor allem in der Westhälfte Österreichs

Bregenz/Innsbruck/Salzburg - Eine Gewitterfront hat mit orkanartigen Böen in der Nacht auf Mittwoch vor allem in der Westhälfte Österreichs für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen waren Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Die Ausläufer waren bis ins westliche Niederösterreich zu merken. Menschen dürften kaum zu Schaden gekommen sein. Nur im niederösterreichischen Bezirk Amstetten gab es einen Verletzten. Am Mittwoch soll es weitere Unwetter geben.

Mehr Firmeninsolvenzen im 1. Halbjahr

Wien/St. Pölten - Im ersten Halbjahr hat die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich wieder zugelegt. Mit 1.548 Insolvenzen gab es ein Plus zur Vorjahresperiode um 12,09 Prozent, das ist in etwa so viel wie im Vor-Corona-Jahr 2019 (1.534). Massiv gestiegen ist die Zahl der von Insolvenzen betroffenen Mitarbeiter, sie legte um 87,64 Prozent auf 9.095 zu, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch mit. Größte Insolvenz bisher war die des Möbelhändlers Kika/Leiner.

Überschwemmungen in den USA: Staudamm droht zu bersten

New York - Die von heftigen Regenfällen im Nordosten der USA ausgelösten Überschwemmungen lassen die Behörden um die Stabilität eines Staudamms bangen. Der Wrightsville-Damm im Bundesstaat Vermont habe seine Kapazitätsgrenze erreicht und könnte im schlimmsten Fall brechen, warnten die örtlichen Behörden laut Medienberichten am Dienstag (Ortszeit).

