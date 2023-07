Sturm bringt Schäden vor allem in der Westhälfte Österreichs

Bregenz/Innsbruck/Salzburg - Eine Gewitterfront hat mit orkanartigen Böen in der Nacht auf Mittwoch vor allem in der Westhälfte Österreichs für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen waren Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Die Ausläufer waren bis ins westliche Niederösterreich zu merken. Insgesamt sieben Verletzte gab es in Salzburg und Niederösterreich. Am Mittwoch soll es weitere Unwetter geben.

NATO-Gipfel: Ukraine soll von G7 Sicherheitszusagen bekommen

Vilnius/Moskau - Die NATO setzt am Mittwoch ihr Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius fort. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs bei einer Zusammenkunft des neuen NATO-Ukraine-Rates. Nach Angaben aus den USA und Großbritannien wollen die Staats- und Regierungschefs der G7 gemeinsam ihre Absicht erklären, die Ukraine durch Sicherheitszusagen langfristig zu schützen.

Russischer Luftangriff auf Kiew zweite Nacht in Folge

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben die zweite Nacht in Folge Kiew und andere Städte in der Ukraine mit Drohnen angegriffen - zeitgleich zum NATO-Treffen in Litauen, an dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnimmt. In der Nacht seien 15 sogenannte Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed gestartet worden, teilte die ukrainische Luftwaffe am Mittwoch auf Telegram mit. Elf von ihnen seien abgefangen worden.

Mann mit Stichwunden tot auf Wiener Parkbank gefunden

Wien - In Wien-Brigittenau ist Mittwochfrüh ein offenbar erstochener Mann auf einer Parkbank gefunden worden. Eine Passantin entdeckte das Opfer gegen 7.40 Uhr beim Treppelweg am Donaukanal und verständigte den Notruf. "Es ist von Fremdverschulden auszugehen", sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Identität des nach ersten Informationen 40 bis 60 Jahre alten Opfers war ebenso noch unbekannt wie der oder die Täter.

Schriftsteller Milan Kundera 94-jährig verstorben

Prag/Paris - Der große Milan Kundera ist tot. Der französisch-tschechische Weltbürger unter den Literaten des 20. Jahrhunderts verstarb am Dienstag im Alter von 94 Jahren, wie tschechische Medien am Mittwoch berichten. Spätestens mit seinem internationalen Bestseller "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" schrieb sich der am 1. April 1929 in Brünn geborene Autor in die Weltliteratur ein.

Auch Tanner wegen "SkyShield" gegen Kickl

Wien - Nach Bundeskanzler Karl Nehammer bemüht nun auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) die Haltung zum Raketenschutzschirm "Sky Shield" als Argument, um Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl zu üben. Dem Freiheitlichen Parteichef und Klubobmann sei der Schutz der eigenen Landsleute egal, konstatierte die ÖVP-Ministerin am Mittwoch. Nehammer hatte am Dienstag eine Koalition unter Beteiligung Kickls ausgeschlossen und auch dessen Haltung zu Russland angeführt.

Nord-Stream-Untersuchung findet Sprengstoffspuren auf Jacht

New York/Moskau - Bei den Untersuchungen zu den Explosionen an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben die Ermittlerinnen und Ermittler Sprengstoffspuren auf einer verdächtigen Segeljacht entdeckt. Es seien Spuren von Unterwassersprengstoff gefunden worden, schrieben die UNO-Botschaften Deutschlands, Dänemarks und Schwedens in einem gemeinsamen Brief an den UNO-Sicherheitsrat in New York.

Zivildienst-Etappenlösung nur für "Härtefälle"

Wien - Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat ihre Pläne, den Zivildienst künftig auch in Etappen abzuleisten, präzisiert: Es gehe dabei lediglich um "besondere Härtefälle", sagte sie am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalsbilanz. Derzeit werde die Lösung gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium verfassungsrechtlich geprüft. Indes freute sich Plakolm über einen weiter regen Zulauf zum Zivildienst. Dieser sei immerhin der "Headhunter für den Sozialbereich".

