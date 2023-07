Sturm bringt Schäden vor allem in der Westhälfte Österreichs

Bregenz/Innsbruck/Salzburg - Eine Gewitterfront hat mit orkanartigen Böen in der Nacht auf Mittwoch vor allem in der Westhälfte Österreichs für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen waren Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Die Ausläufer waren bis ins westliche Niederösterreich zu merken. Insgesamt sieben Verletzte gab es in Salzburg und Niederösterreich. Am Mittwoch soll es weitere Unwetter geben.

Frau in Wien-Meidling in Wohnung gefangen und vergewaltigt

Wien - Drei Tage hat ein Mann seine Ex-Freundin in seiner Wohnung in Wien-Meidling festgehalten und sie dabei bedroht, misshandelt sowie vergewaltigt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst konnte sie am Dienstag flüchten, während der 31-jährige österreichische Staatsbürger einkaufen war. Die 33-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt und mit zahlreichen Blessuren in ein Krankenhaus gebracht.

EU-Parlament stimmt für Gesetz zu Renaturierung

Straßburg/EU-weit - Nach einem heftigen politischen Schlagabtausch hat das EU-Parlament am Mittwoch seine Position zu dem weitreichenden Umweltgesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen. Für das sogenannte Renaturierungsgesetz stimmten 336 EU-Abgeordnete, dagegen waren 300 und 13 EU-Mandatare enthielten sich. Mit dem Ergebnis können die Verhandlungen mit den EU-Staaten für den finalen Gesetzestext beginnen. Eine Einigung vor den EU-Wahlen im Juni 2024 ist möglich.

Mann mit Stichwunden tot auf Wiener Parkbank gefunden

Wien - In Wien-Brigittenau ist Mittwochfrüh ein offenbar erstochener Mann auf einer Parkbank gefunden worden. Eine Passantin entdeckte das Opfer gegen 7.40 Uhr beim Treppelweg an der Donau und verständigte den Notruf. "Es ist von Fremdverschulden auszugehen", sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Identität des nach ersten Informationen 40 bis 60 Jahre alten Opfers war ebenso noch unbekannt wie der oder die Täter.

350 zusätzliche Studienplätze für fünf Fachhochschulen

Wien - Die Fachhochschulen (FH) werden ab Herbst mit zusätzlichen 350 Studienplätzen für Einsteigerinnen und Einsteiger bedacht. In den Genuss des Ausbaus kommen fünf Standorte in Wien, Niederösterreich und Tirol. Das hat Bildungs- und Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch verkündet. Begründet wurde die gezielte Auswahl mit dem MINT-Schwerpunkt der Aktion - und den knappen Kapazitäten in den ausgewählten Hochschulen.

Nord-Stream-Untersuchung findet Sprengstoffspuren auf Jacht

New York/Moskau - Bei den Untersuchungen zu den Explosionen an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben die Ermittlerinnen und Ermittler Sprengstoffspuren auf einer verdächtigen Segeljacht entdeckt. Es seien Spuren von Unterwassersprengstoff gefunden worden, schrieben die UNO-Botschaften Deutschlands, Dänemarks und Schwedens in einem gemeinsamen Brief an den UNO-Sicherheitsrat in New York.

Zivildienst-Etappenlösung nur für "Härtefälle"

Wien - Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat ihre Pläne, den Zivildienst künftig auch in Etappen abzuleisten, präzisiert: Es gehe dabei lediglich um "besondere Härtefälle", sagte sie am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalsbilanz. Derzeit werde die Lösung gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium verfassungsrechtlich geprüft. Indes freute sich Plakolm über einen weiter regen Zulauf zum Zivildienst. Dieser sei immerhin der "Headhunter für den Sozialbereich".

Toter Wolf in Donau bei Tulln entdeckt

Tulln - In der Donau ist bei Tulln ein toter Wolf entdeckt worden. Das verendete Tier weise offensichtlich eine Schusswunde auf, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Ausgegangen werde davon, dass der Vierbeiner getötet und in dem Fluss entsorgt worden sei. Ermittelt werde gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes.

