ORF-Reform scheiterte vorerst im Bundesrat

Wien - Die Reform des ORF ist am Mittwoch im Bundesrat gescheitert. Die Abstimmung ging 29 zu 29 aus, das Gesetz schaffte damit in der Länderkammer des Parlaments keine Mehrheit. An den Nationalrat rückverwiesen wird es aber nicht, weil es mit der Stimmengleichheit technisch gesehen auch nicht abgelehnt wurde, wie es im Parlament gegenüber der APA hieß. Das sorgt für eine achtwöchige Verzögerung des Gesetzgebungsprozesses. Die Reform soll ohnehin erst 2024 in Kraft treten.

NATO-Gipfel: G7 geben Kiew "langfristige" Sicherheitszusagen

Vilnius/Moskau - Die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte will die Ukraine mit langfristiger militärischer und finanzieller Hilfe besser schützen, solange sie noch kein NATO-Mitglied ist. Die USA, Deutschland und die fünf anderen Staaten der G7 stellen der Ukraine unter anderem moderne Ausrüstung für seine Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht. Eine entsprechende Vereinbarung sollte zum Abschluss des NATO-Gipfels am Mittwochnachmittag unterzeichnet werden.

Sturm bringt Schäden vor allem in der Westhälfte Österreichs

Bregenz/Innsbruck/Salzburg - Eine Gewitterfront hat mit orkanartigen Böen in der Nacht auf Mittwoch vor allem in der Westhälfte Österreichs für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen waren Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Die Ausläufer waren bis ins westliche Niederösterreich zu merken. Insgesamt sieben Verletzte gab es in Salzburg und Niederösterreich. Am Mittwoch soll es weitere Unwetter geben.

Hitzefrei am Bau je nach Konjunktur

Wien - Hitzefrei von der Arbeit bei Temperaturen jenseits der 30 Grad gibt es lediglich am Bau - und das nur in Ausnahmefällen. "Es kommt auf die Konjunktur drauf an - gibt es volle Auftragsbücher verbunden mit engen Bauzeitplänen, werden die Arbeiter eher gezwungen weiterzuarbeiten, gibt es keine vollen Auftragsbücher, dann wird die Regelung ab 32,5 Grad freizugeben mehr in Anspruch genommen", so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz, Josef Muchitsch, am Mittwoch zur APA.

EU-Parlament stimmt für Gesetz zu Renaturierung

Straßburg/EU-weit - Nach einem heftigen politischen Schlagabtausch hat das EU-Parlament am Mittwoch seine Position zu dem weitreichenden Umweltgesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen. Für das sogenannte Renaturierungsgesetz stimmten 336 EU-Abgeordnete, dagegen waren 300 und 13 EU-Mandatare enthielten sich. Mit dem Ergebnis können die Verhandlungen mit den EU-Staaten für den finalen Gesetzestext beginnen. Eine Einigung vor den EU-Wahlen im Juni 2024 ist möglich.

Frau in Wien-Meidling in Wohnung gefangen und vergewaltigt

Wien - Drei Tage hat ein Mann seine Ex-Freundin in seiner Wohnung in Wien-Meidling festgehalten und sie dabei bedroht, misshandelt sowie vergewaltigt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst konnte sie am Dienstag flüchten, während der 31-jährige österreichische Staatsbürger einkaufen war. Die 33-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt und mit zahlreichen Blessuren in ein Krankenhaus gebracht.

350 zusätzliche Studienplätze für fünf Fachhochschulen

Wien - Die Fachhochschulen (FH) werden ab Herbst mit zusätzlichen 350 Studienplätzen für Einsteigerinnen und Einsteiger bedacht. In den Genuss des Ausbaus kommen fünf Standorte in Wien, Niederösterreich und Tirol. Das hat Bildungs- und Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch verkündet. Begründet wurde die gezielte Auswahl mit dem MINT-Schwerpunkt der Aktion - und den knappen Kapazitäten in den ausgewählten Hochschulen.

Wiener Börse weitet nach US-Daten Gewinne aus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag und nach Vorlage von US-Inflationszahlen deutlich fester gezeigt. Der Leitindex ATX kletterte um 1,46 Prozent auf 3.155,66 Einheiten. In den USA hat sich die Inflation im Juni weiter abgeschwächt und fiel ein wenig besser aus als am Markt erwartet worden war, das schwächte die Sorge vor noch weiter anziehenden US-Leitzinsen etwas ab. Telekom Austria legten nach Halbjahreszahlen 0,2 Prozent zu. Bankaktien verbuchten Kursgewinne.

