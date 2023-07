NATO-Gipfel: G7 geben Kiew "langfristige" Sicherheitszusagen

Vilnius/Moskau - Die G7-Staaten bringen langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Weg. Dazu verabschiedete die Gruppe der reichsten westlichen Demokratien am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius am Mittwoch eine entsprechende Vereinbarung. In der auch für andere Staaten offenen Erklärung heißt es, die Ukraine werde dabei unterstützt, den russischen Angriffskrieg abzuwehren und sich dauerhaft gegen solche Aggressionen zu schützen.

ORF-Reform scheiterte vorerst im Bundesrat

Wien - Die Reform des ORF ist am Mittwoch im Bundesrat gescheitert. Die Abstimmung ging 29 zu 29 aus, das Gesetz schaffte damit in der Länderkammer des Parlaments keine Mehrheit. An den Nationalrat rückverwiesen wird es aber nicht, weil es mit der Stimmengleichheit technisch gesehen auch nicht abgelehnt wurde, wie es im Parlament gegenüber der APA hieß. Das sorgt für eine achtwöchige Verzögerung des Gesetzgebungsprozesses. Die Reform soll ohnehin erst 2024 in Kraft treten.

Hitzefrei am Bau je nach Konjunktur

Wien - Hitzefrei von der Arbeit bei Temperaturen jenseits der 30 Grad gibt es lediglich am Bau - und das nur in Ausnahmefällen. "Es kommt auf die Konjunktur drauf an - gibt es volle Auftragsbücher verbunden mit engen Bauzeitplänen, werden die Arbeiter eher gezwungen weiterzuarbeiten, gibt es keine vollen Auftragsbücher, dann wird die Regelung ab 32,5 Grad freizugeben mehr in Anspruch genommen", so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz, Josef Muchitsch, am Mittwoch zur APA.

EU-Parlament stimmt für Gesetz zu Renaturierung

Straßburg/EU-weit - Nach einem heftigen politischen Schlagabtausch hat das EU-Parlament am Mittwoch seine Position zu dem weitreichenden Umweltgesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen. Für das sogenannte Renaturierungsgesetz stimmten 336 EU-Abgeordnete, dagegen waren 300 und 13 EU-Mandatare enthielten sich. Mit dem Ergebnis können die Verhandlungen mit den EU-Staaten für den finalen Gesetzestext beginnen. Eine Einigung vor den EU-Wahlen im Juni 2024 ist möglich.

Seen zum Teil stärker mit Mikroplastik belastet als Ozeane

Wien - Die massive Verschmutzung der Ozeane mit Plastik ist vielfach belegt. Aber auch Süßwasserseen sind mit Mikroplastik belastet - zum Teil sogar stärker als die Meere, berichtet ein internationales Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachblatt "Nature". Demnach fanden sich in allen 38 untersuchten Seen aus 23 Ländern Kunststoffpartikel - in dreien davon, dem Luganer See, dem Lago Maggiore und dem Lake Tahoe, mehr als in den am stärksten belasteten Meeresgebieten.

122 Millionen mehr Menschen von Hunger betroffen als 2019

Wien/New York - Rund 735 Millionen Menschen weltweit haben im Vorjahr an Hunger gelitten. Das sind 122 Millionen Betroffene mehr als im Jahr 2019, geht aus einem neuen Bericht der UNO hervor. Als Gründe für die deutliche Zunahme werden die Corona-Pandemie, wiederholte "Wetterschocks" sowie Konflikte - einschließlich des Ukraine-Krieges - genannt. Bei Anhalten der Trends werde das nachhaltige Entwicklungsziel, den Hunger bis 2030 zu beenden, nicht erreicht, warnen mehrere UNO-Organisationen.

Senegal dementiert Bericht über 300 vermisste Flüchtlinge

Dakar/Madrid - Behörden im Senegal haben Berichte dementiert, wonach mindestens 300 Flüchtlinge auf Booten in Richtung Teneriffa im Atlantik vermisst werden. Prüfungen hätten ergeben, dass diese Informationen falsch seien, teilte das zuständige senegalesische Ministerium am Mittwoch mit. 260 Personen seien zwischen 28. Juni und 9. Juli in marokkanischen Gewässern gerettet worden. Die Behörden im Senegal und Marokko wollten sicherstellen, dass diese so bald wie möglich zurückgeführt würden.

Toter Wolf in Donau bei Tulln entdeckt

Tulln - In der Donau ist bei Tulln ein toter Wolf entdeckt worden. Das verendete Tier weise offensichtlich eine Schusswunde auf, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Ausgegangen werde davon, dass der Vierbeiner getötet und in dem Fluss entsorgt worden sei. Ermittelt werde gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes.

Wiener Börse schließt nach US-Inflationsdaten sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag deutlich fester geschlossen. Der ATX kletterte um 1,61 Prozent auf 3.160,23 Punkte. US-Daten hellten am Nachmittag die Stimmung auf. In den USA hat sich die Inflation im Juni weiter verringert und fiel etwas besser aus als am Markt erwartet worden war, das schwächte die Sorge vor noch weiter anziehenden US-Leitzinsen ein wenig ab. Bankaktien legten zu. Raiffeisen Bank International gewannen 2,7 Prozent, Erste Group stiegen 2,6 Prozent.

