NATO-Gipfel: G7 geben Kiew "langfristige" Sicherheitszusagen

Vilnius/Moskau - Die G7-Staaten bringen langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Weg. Dazu verabschiedete die Gruppe der reichsten westlichen Demokratien am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius am Mittwoch eine entsprechende Vereinbarung. In der auch für andere Staaten offenen Erklärung heißt es, die Ukraine werde dabei unterstützt, den russischen Angriffskrieg abzuwehren und sich dauerhaft gegen solche Aggressionen zu schützen.

ORF-Reform scheiterte vorerst im Bundesrat

Wien - Die Reform des ORF ist am Mittwoch im Bundesrat gescheitert. Die Abstimmung ging 29 zu 29 aus, das Gesetz schaffte damit in der Länderkammer des Parlaments keine Mehrheit. An den Nationalrat rückverwiesen wird es aber nicht, weil es mit der Stimmengleichheit technisch gesehen auch nicht abgelehnt wurde, wie es im Parlament gegenüber der APA hieß. Das sorgt für eine achtwöchige Verzögerung des Gesetzgebungsprozesses. Die Reform soll ohnehin erst 2024 in Kraft treten.

EU-Parlament stimmt für Gesetz zu Renaturierung

Straßburg/EU-weit - Nach einem heftigen politischen Schlagabtausch hat das EU-Parlament am Mittwoch seine Position zu dem weitreichenden Umweltgesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen. Für das sogenannte Renaturierungsgesetz stimmten 336 EU-Abgeordnete, dagegen waren 300 und 13 EU-Mandatare enthielten sich. Mit dem Ergebnis können die Verhandlungen mit den EU-Staaten für den finalen Gesetzestext beginnen. Eine Einigung vor den EU-Wahlen im Juni 2024 ist möglich.

122 Millionen mehr Menschen von Hunger betroffen als 2019

Wien/New York - Rund 735 Millionen Menschen weltweit haben im Vorjahr an Hunger gelitten. Das sind 122 Millionen Betroffene mehr als im Jahr 2019, geht aus einem neuen Bericht der UNO hervor. Als Gründe für die deutliche Zunahme werden die Corona-Pandemie, wiederholte "Wetterschocks" sowie Konflikte - einschließlich des Ukraine-Krieges - genannt. Bei Anhalten der Trends werde das nachhaltige Entwicklungsziel, den Hunger bis 2030 zu beenden, nicht erreicht, warnen mehrere UNO-Organisationen.

BBC-Skandal: Beschuldigter als Star-Moderator identifiziert

London - Der in einen Skandal um mutmaßliches sexuelles Fehlverhalten verwickelte BBC-Mitarbeiter ist von dessen Frau als der altgediente Star-Moderator Huw Edwards identifiziert worden. "Ich gebe diese Erklärung im Namen meines Mannes Huw Edwards ab, nach fünf extrem schweren Tagen für unsere Familie", erklärte Vicky Flind am Mittwoch. Ihr Mann leide unter "ernsthaften psychischen Problemen" und werde nun "stationär im Krankenhaus behandelt, wo er auch in absehbarer Zukunft bleibt".

Erste deutsche Ministerpräsidentin Heide Simonis tot

Kiel - Deutschlands erste Regierungschefin eines Bundeslandes ist tot. Die Sozialdemokratin Heide Simonis, von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein, starb nach Angaben von SPD-Landeschefin Serpil Midyatli am Mittwoch, wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag, zu Hause in Kiel.

Senegal dementiert Bericht über 300 vermisste Flüchtlinge

Dakar/Madrid - Behörden im Senegal haben Berichte dementiert, wonach mindestens 300 Flüchtlinge auf Booten in Richtung Teneriffa im Atlantik vermisst werden. Prüfungen hätten ergeben, dass diese Informationen falsch seien, teilte das zuständige senegalesische Ministerium am Mittwoch mit. 260 Personen seien zwischen 28. Juni und 9. Juli in marokkanischen Gewässern gerettet worden. Die Behörden im Senegal und Marokko wollten sicherstellen, dass diese so bald wie möglich zurückgeführt würden.

