NATO-Gipfel: G7 geben Kiew "langfristige" Sicherheitszusagen

Vilnius/Moskau - Die G7-Staaten bringen langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Weg. Dazu verabschiedete die Gruppe der reichsten westlichen Demokratien am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius am Mittwoch eine entsprechende Vereinbarung. In der auch für andere Staaten offenen Erklärung heißt es, die Ukraine werde dabei unterstützt, den russischen Angriffskrieg abzuwehren und sich dauerhaft gegen solche Aggressionen zu schützen.

Außenminister-Trio auf EU-Mission in Skopje

Wien/Skopje/Prag - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Donnerstag gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei, Miroslav Wlachovsk�, und Tschechien, Jan Lipavsk�, nach Skopje. Der Auftritt im "Slavkov-Format" erfolgt auf Geheiß des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Bei dem Besuch in der Hauptstadt Nordmazedoniens soll auf die Umsetzung einer Verfassungsänderung gedrängt werden, die für ein Vorantreiben des EU-Annäherungsprozesses des Westbalkanlands notwendig ist.

Mordprozess nach Bluttat an 19-Jähriger mit Schneestangen

Linz - Ein 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit Schneestangen getötet haben soll, steht am Donnerstag wegen Mordes in Linz vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann ist laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig. Da er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, bestehe die Gefahr weiterer Taten.

BBC-Skandal: Beschuldigter als Star-Moderator identifiziert

London - Der in einen Skandal um mutmaßliches sexuelles Fehlverhalten verwickelte BBC-Mitarbeiter ist von dessen Frau als der altgediente Star-Moderator Huw Edwards identifiziert worden. "Ich gebe diese Erklärung im Namen meines Mannes Huw Edwards ab, nach fünf extrem schweren Tagen für unsere Familie", erklärte Vicky Flind am Mittwoch. Ihr Mann leide unter "ernsthaften psychischen Problemen" und werde nun "stationär im Krankenhaus behandelt, wo er auch in absehbarer Zukunft bleibt".

EU-Parlament stimmt für Gesetz zu Renaturierung

Straßburg/EU-weit - Nach einem heftigen politischen Schlagabtausch hat das EU-Parlament am Mittwoch seine Position zu dem weitreichenden Umweltgesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen. Für das sogenannte Renaturierungsgesetz stimmten 336 EU-Abgeordnete, dagegen waren 300 und 13 EU-Mandatare enthielten sich. Mit dem Ergebnis können die Verhandlungen mit den EU-Staaten für den finalen Gesetzestext beginnen. Eine Einigung vor den EU-Wahlen im Juni 2024 ist möglich.

Seen zum Teil stärker mit Mikroplastik belastet als Ozeane

Wien - Die massive Verschmutzung der Ozeane mit Plastik ist vielfach belegt. Aber auch Süßwasserseen sind mit Mikroplastik belastet - zum Teil sogar stärker als die Meere, berichtet ein internationales Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachblatt "Nature". Demnach fanden sich in allen 38 untersuchten Seen aus 23 Ländern Kunststoffpartikel - in dreien davon, dem Luganer See, dem Lago Maggiore und dem Lake Tahoe, mehr als in den am stärksten belasteten Meeresgebieten.

red