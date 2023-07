Moskau kritisiert NATO-Gipfel als Rückkehr zum Kalten Krieg

Moskau/Vilnius - Das russische Außenministerium hat nach dem NATO-Gipfel in Vilnius der westlichen Militärallianz die Rückkehr "zu Schemen des Kalten Kriegs" vorgeworfen. Dem Westen gehe es um den Schutz ihrer "Milliarde vor dem Rest der Menschheit" auf der Grundlage der willkürlichen Teilung der Welt in Demokratien und Autokratien, wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums von Mittwochabend hieß.

Teuerung könnte bald zu mehr Privatinsolvenzen führen

Wien - Die Gründe für das Abgleiten in Privatinsolvenz sind vielfältig. Gläubigerschützer und Schuldnerberatungen haben einen unterschiedlichen Blick auf die Ursachen. Relativ einig sind sich beide Seiten, dass die steigenden Kosten in allen Lebensbereichen bald mehr ins Gewicht fallen dürften. Das geht aus Angaben des KSV1870 und Ausführungen des Geschäftsführers der ASB Schuldnerberatungen, Clemens Mitterlehner, vom Donnerstag hervor. Bei anderen Ursachen ist man nicht so einig.

Berufspflicht für Ärzte rechtlich umstritten

Wien - Die Ärztekammer erteilt politischen Überlegungen, Ärzte nach Abschluss ihres Studiums zum Dienst in öffentlichen Spitälern oder Kassenpraxen zu verpflichten, eine Absage. Dazu hat man sich nun ein Gutachten des Medizinrechtlers Karl Stöger erstellen lassen, das mehreren Zeitungen (SN, Krone, Kurier, Presse) zur Verfügung gestellt wurde. Dessen Succus: eine gesetzlich angeordnete Berufspflicht würde gegen Verfassung und EU-Recht verstoßen.

AMS erwartet 2024 weniger Arbeitslose und Fördermittel

Wien - Das Arbeitsmarktservice (AMS) stellt sich im kommenden Jahr auf weniger öffentliche Mittel ein, weil Sonderprogramme wie die Aktion Sprungbrett für Langzeitarbeitslose enden und weniger Arbeitslose erwartet werden. Beim Förderbudget für aktive Arbeitsmarktpolitik rechne man für 2024 aus derzeitiger Sicht mit einem möglichen Rückgang auf 1,1 Mrd. Euro, nach 1,3 Mrd. Euro im laufenden Jahr, sagte die neue AMS-Österreich-Vorständin Petra Draxl im APA-Interview.

Außenminister-Trio auf EU-Mission in Skopje

Wien/Skopje/Prag - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Donnerstag gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei, Miroslav Wlachovsk?, und Tschechien, Jan Lipavsk?, nach Skopje. Der Auftritt im "Slavkov-Format" erfolgt auf Geheiß des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Bei dem Besuch in der Hauptstadt Nordmazedoniens soll auf die Umsetzung einer Verfassungsänderung gedrängt werden, die für ein Vorantreiben des EU-Annäherungsprozesses des Westbalkanlands notwendig ist.

Deutliches Passagierplus im Halbjahr am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher hat heuer wieder deutlich zugenommen. Der Flughafen Wien verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 rund 13,3 Mio. Passagiere, das ist ein Plus von 44,3 Prozent zur Vorjahresperiode. Damit liegen die Zahlen allerdings nach wie vor 9,1 Prozent unter dem Niveau vom Vor-Corona-Jahr 2019. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Wien, Kosice, Malta) wurden im ersten Halbjahr 17,0 Mio. Personen befördert.

Neuer Radler-Rekord in Wien

Wien - Das Fahrrad boomt in Wien ungebremst: Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wurde im ersten Halbjahr in der Bundeshauptstadt wieder ein neuer Rekord aufgestellt. Bei allen Radverkehrszählstellen waren laut VCÖ in Summe 5,62 Mio. Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs. Das waren so viel wie noch nie. Der Wert aus dem ersten Halbjahr 2022 wurde um 49.000 übertroffen - obwohl es laut Statistik heuer fünf Tage mehr geregnet hat als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Mordprozess nach Bluttat an 19-Jähriger mit Schneestangen

Linz - Ein 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit Schneestangen getötet haben soll, steht am Donnerstag wegen Mordes in Linz vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann ist laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig. Da er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, bestehe die Gefahr weiterer Taten.

red