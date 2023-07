Moskau kritisiert NATO-Gipfel als Rückkehr zum Kalten Krieg

Moskau/Vilnius - Das russische Außenministerium hat nach dem NATO-Gipfel in Vilnius der westlichen Militärallianz die Rückkehr "zu Schemen des Kalten Kriegs" vorgeworfen. Dem Westen gehe es um den Schutz ihrer "Milliarde vor dem Rest der Menschheit" auf der Grundlage der willkürlichen Teilung der Welt in Demokratien und Autokratien, wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums von Mittwochabend hieß.

Telekomsektor boomt - Festnetztelefon immer unbedeutender

Wien - Der Telekomsektor in Österreich verzeichnet einen anhaltenden Boom. Im Vorjahr sind mit 9.381 Petabyte um 10 Prozent mehr Daten konsumiert worden als 2021. Die Telekommunikationsdienste verzeichneten zudem einen Umsatzanstieg von 3,1 Prozent auf knapp 4,55 Mrd. Euro, berichtet die RTR auf Basis ihrer am Donnerstag veröffentlichten Marktdaten für 2022. Telefoniert wurden knapp 26.500 Mio. Minuten, 94 Prozent davon am Handy. Die Bedeutung des Festnetztelefons sinkt deutlich.

Unwetter sorgten für zahlreiche Schäden

Wien - Unwetter haben in der Nacht auf Donnerstag in Teilen Österreichs größere Schäden angerichtet. Im Burgenland, der Steiermark, in Salzburg, Kärnten und Tirol mussten die Feuerwehren zu Hunderten an Einsätzen ausrücken. In der Steiermark und in Kärnten waren zudem 5.000 bzw. 7.000 Haushalte ohne Strom.

Außenminister-Trio auf EU-Mission in Skopje

Wien/Skopje/Prag - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Donnerstag gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei, Miroslav Wlachovsk?, und Tschechien, Jan Lipavsk?, nach Skopje gereist. Der Auftritt im "Slavkov-Format" erfolgt auf Geheiß des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Bei dem Besuch in der Hauptstadt Nordmazedoniens soll auf die Umsetzung einer Verfassungsänderung gedrängt werden, die für ein Vorantreiben des EU-Annäherungsprozesses des Westbalkanlands notwendig ist.

Berufspflicht für Ärzte rechtlich umstritten

Wien - Die Ärztekammer erteilt politischen Überlegungen, Ärzte nach Abschluss ihres Studiums zum Dienst in öffentlichen Spitälern oder Kassenpraxen zu verpflichten, eine Absage. Dazu hat man sich nun ein Gutachten des Medizinrechtlers Karl Stöger erstellen lassen, das mehreren Zeitungen (SN, Krone, Kurier, Presse) zur Verfügung gestellt wurde. Dessen Succus: eine gesetzlich angeordnete Berufspflicht würde gegen Verfassung und EU-Recht verstoßen.

Teuerung könnte bald zu mehr Privatinsolvenzen führen

Wien - Die Gründe für das Abgleiten in Privatinsolvenz sind vielfältig. Gläubigerschützer und Schuldnerberatungen haben einen unterschiedlichen Blick auf die Ursachen. Relativ einig sind sich beide Seiten, dass die steigenden Kosten in allen Lebensbereichen bald mehr ins Gewicht fallen dürften. Das geht aus Angaben des KSV1870 und Ausführungen des Geschäftsführers der ASB Schuldnerberatungen, Clemens Mitterlehner, vom Donnerstag hervor. Bei anderen Ursachen ist man nicht so einig.

Mordprozess nach Bluttat an 19-Jähriger mit Schneestangen

Linz - Ein 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit Schneestangen getötet haben soll, ist am Donnerstag wegen Mordes in Linz vor Gericht gestanden. Die Staatsanwaltschaft will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann ist laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig. Da er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, bestehe aber die Gefahr weiterer Taten.

Mikl-Leitner will Geld für Betriebe

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Donnerstag rasche Energiehilfen für Betriebe gefordert. Adressat ist die türkis-grüne Bundesregierung, die hier nach Meinung der Landeschefin "endlich in die Gänge kommen" müsse. Es gebe eine "toxische Mischung aus hohen Energiekosten und Zinsen". Betriebe würden zeitnah Haftungen benötigen, um die Zahlungsfähigkeit zu erhalten, betonte Mikl-Leitner in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

