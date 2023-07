Bluttat mit Schneestange: Bursch für Gutachterin gefährlich

Linz - Ein 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit Schneestangen getötet haben soll, ist am Donnerstag wegen Mordes in Linz vor Gericht gestanden. Die Staatsanwaltschaft will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann bekannte sich schuldig, wollte aber - abgesehen von einer von einem Zettel abgelesenen kurzen Erklärung - nichts mehr sagen.

Außenminister-Trio auf EU-Mission in Skopje

Wien/Skopje/Prag - Nordmazedoniens Außenminister Bujar Osmani ist optimistisch, dass sein Land den Zwist bezüglich einer für die weitere EU-Annäherung notwendigen Verfassungsänderung bald beilegen kann. Das insinuierte Osmani am Donnerstag nach einem Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und den Amtskollegen aus der Slowakei, Miroslav Wlachovsk�, und Tschechien, Jan Lipavsk�, in Skopje. Der Besuch im "Slavkov-Format" erfolgte auf Mandat des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Unwetter sorgen für zahlreiche Schäden

Wien - Unwetter haben in der Nacht auf Donnerstag in Teilen Österreichs größere Schäden angerichtet. Im Burgenland, der Steiermark, in Salzburg, Kärnten und Tirol mussten die Feuerwehren zu Hunderten an Einsätzen ausrücken. In der Steiermark und in Kärnten waren zudem 5.000 bzw. 12.000 Haushalte ohne Strom.

Acht Jahre Haft für aus Prügel-Video bekannte Wienerin

Wien - Eine mittlerweile 22-jährige Wienerin, die im Jahr 2016 mit einem Prügel-Video viral gegangen war und für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Beteiligung am schweren Raub und falscher Zeugenaussage zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Sie schlug nach der Urteilsverkündung die Hände über dem Kopf zusammen und erbat nach Beratung mit ihrer Verfahrenshelferin Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Nordkorea bestätigte Test von neuer Interkontinentalrakete

Pjöngjang/Seoul - Demonstrative Freude bei Kim Jong-un: Nordkoreas Machthaber hat Staatsmedien zufolge den erfolgreichen Test einer neuen Interkontinentalrakete persönlich beaufsichtigt und gefeiert. Auf Videos von dem Start ist Kim neben seiner Frau und Beratern zu sehen, wie er nach der gestrigen Zündung der Feststoffrakete des Typs Hwasong-18 enthusiastisch applaudiert. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Donnerstag, die Hwasong-18 sei 1.001 Kilometer weit geflogen.

Berufspflicht für Ärzte rechtlich umstritten

Wien - Die Ärztekammer erteilt politischen Überlegungen, Ärzte nach Abschluss ihres Studiums zum Dienst in öffentlichen Spitälern oder Kassenpraxen zu verpflichten, eine Absage. Dazu hat man sich nun ein Gutachten des Medizinrechtlers Karl Stöger erstellen lassen, das mehreren Zeitungen (SN, Krone, Kurier, Presse) zur Verfügung gestellt wurde. Dessen Succus: eine gesetzlich angeordnete Berufspflicht würde gegen Verfassung und EU-Recht verstoßen.

Gericht in Schweden stoppt Auslieferungen an Türkei

Stockholm - Das Oberste Gericht in Schweden hat die Auslieferung von zwei Männern an die Türkei gestoppt, welche laut Ankara Mitglieder der Bewegung des muslimischen Predigers Fethullah Gülen sind. Die von der Türkei vorgelegten Beweise für die mutmaßliche Mitgliedschaft der beiden Männer in einer "terroristischen Vereinigung" seien nicht ausreichend, erklärte das Gericht am Donnerstag. Zudem sei den beiden Beschuldigten in Schweden bereits Flüchtlingsstatus zuerkannt worden.

Tote und verletzte Ukrainer durch russischen Beschuss

Kiew (Kyjiw) - Russland fliegt ukrainischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen hätten den Stadtteil Solomjanskyj im Stadtzentrum getroffen. Dabei wurde mindestens ein Mensch getötet, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag mitteilte. Herabstürzende Trümmerteile lösten laut den Behörden Brände aus, und im historischen Stadtteil Podil wurde eine Leiche geborgen.

Wiener Börse wenig verändert

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nach den starken Vortagesgewinnen wenig verändert gezeigt. Der ATX legte um magere 0,06 Prozent auf 3.162 Punkte zu. Zur Wochenmitte hatte ein nachlassender Inflationsdruck in den USA international beflügelt und der ATX war um 1,6 Prozent nach oben geklettert. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage bis dato dünn. Verkehrsergebnisse für den Juni legte der Flughafen Wien vor. Die Aktie fiel um 0,9 Prozent.

