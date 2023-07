Bluttat mit Schneestange: Bursch für Gutachterin gefährlich

Linz - Ein 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit Schneestangen getötet haben soll, ist am Donnerstag wegen Mordes in Linz vor Gericht gestanden. Die Staatsanwaltschaft will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann bekannte sich schuldig, wollte aber - abgesehen von einer von einem Zettel abgelesenen kurzen Erklärung - nichts mehr sagen.

Halbleiterbranche steht vor milliardenschweren Investitionen

Wien - Die heimische Halbleiterindustrie steht gut da, braucht aber noch Milliarden für weiteres Wachstum. Die Stärkung der Branche stand heute im Mittelpunkt des "Mikrochipsgipfels" im Bundeskanzleramt, zu dem Karl Nehammer (ÖVP) Vertreterinnen und Vertreter der Branche wie etwa Infineon-Chefin Sabine Herlitschka und AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer geladen hat. "Mikrochips in Österreich soll so ein Begriff werden wie Lipizzaner und Mozartkugeln", so der Kanzler vor Journalisten.

Außenminister-Trio auf EU-Mission in Skopje

Wien/Skopje/Prag - Nordmazedoniens Außenminister Bujar Osmani ist optimistisch, dass sein Land den Zwist bezüglich einer für die weitere EU-Annäherung notwendigen Verfassungsänderung bald beilegen kann. Das insinuierte Osmani am Donnerstag nach einem Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und den Amtskollegen aus der Slowakei, Miroslav Wlachovsk�, und Tschechien, Jan Lipavsk�, in Skopje. Der Besuch im "Slavkov-Format" erfolgte auf Mandat des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Acht Jahre Haft für aus Prügel-Video bekannte Wienerin

Wien - Eine mittlerweile 22-jährige Wienerin, die im Jahr 2016 mit einem Prügel-Video viral gegangen war und für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Beteiligung am schweren Raub und falscher Zeugenaussage zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Sie schlug nach der Urteilsverkündung die Hände über dem Kopf zusammen und erbat nach Beratung mit ihrer Verfahrenshelferin Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Nordkorea bestätigte Test von neuer Interkontinentalrakete

Pjöngjang/Seoul - Demonstrative Freude bei Kim Jong-un: Nordkoreas Machthaber hat Staatsmedien zufolge den erfolgreichen Test einer neuen Interkontinentalrakete persönlich beaufsichtigt und gefeiert. Auf Videos von dem Start ist Kim neben seiner Frau und Beratern zu sehen, wie er nach der gestrigen Zündung der Feststoffrakete des Typs Hwasong-18 enthusiastisch applaudiert. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Donnerstag, die Hwasong-18 sei 1.001 Kilometer weit geflogen.

Russisches Militär entlässt General nach Kritik an Strategie

Moskau/Washington - Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Popow wandte sich in einer am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden.

Tote und verletzte Ukrainer durch russischen Beschuss

Kiew (Kyjiw) - Russland fliegt ukrainischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen hätten den Stadtteil Solomjanskyj im Stadtzentrum getroffen. Dabei wurde mindestens ein Mensch getötet, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag mitteilte. Herabstürzende Trümmerteile lösten laut den Behörden Brände aus, und im historischen Stadtteil Podil wurde eine Leiche geborgen.

Gericht in Schweden stoppt Auslieferungen an Türkei

Stockholm - Das Oberste Gericht in Schweden hat die Auslieferung von zwei Männern an die Türkei gestoppt, welche laut Ankara Mitglieder der Bewegung des muslimischen Predigers Fethullah Gülen sind. Die von der Türkei vorgelegten Beweise für die mutmaßliche Mitgliedschaft der beiden Männer in einer "terroristischen Vereinigung" seien nicht ausreichend, erklärte das Gericht am Donnerstag. Zudem sei den beiden Beschuldigten in Schweden bereits Flüchtlingsstatus zuerkannt worden.

