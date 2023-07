Biden: Putin hat den Ukraine-Krieg bereits verloren

Helsinki - US-Präsident Joe Biden hält Kremlchef Wladimir Putin schon jetzt für den Verlierer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. "Putin hat den Krieg bereits verloren. Putin hat ein echtes Problem", sagte der 80-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Helsinki. Der russische Präsident könne den Krieg morgen beenden. "Aber es gibt keine Möglichkeit, dass er den Krieg in der Ukraine gewinnen wird", sagte er.

Russisches Militär entlässt General nach Kritik an Strategie

Moskau/Washington - Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Popow wandte sich in einer am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden.

US-Streumunition bereits in der Ukraine eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - Die von den USA versprochene Streumunition ist nach den Worten eines hochrangigen ukrainischen Armeekommandanten bereits in der Ukraine eingetroffen. "Wir haben sie gerade erhalten. Wir haben sie noch nicht eingesetzt, aber sie kann einen großen Unterschied (auf dem Schlachtfeld) ausmachen", sagte Kommandeur Oleksandr Tarnawskyj dem US-Nachrichtensender CNN am Donnerstag. "Auch der Feind weiß, dass wir mit dem Erhalt dieser Munition einen Vorteil haben."

Schallenberg in Skopje: "Kein weißer Rauch"

Wien/Skopje/Prag - "Wir haben keinen weißen Rauch erwartet, aber wir wollten ermutigen." Ein verhalten zufriedenes Resümee zog am Donnerstag Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nach einem Besuch mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei, Miroslav Wlachovsk�, und Tschechien, Jan Lipavsk�, in Skopje. Zuvor hatte sich Nordmazedoniens Außenminister Bujar Osmani optimistisch gezeigt, dass sein Land den Zwist bezüglich einer für die EU-Annäherung notwendigen Verfassungsänderung bald beilegt.

Acht Jahre Haft für aus Prügel-Video bekannte Wienerin

Wien - Eine mittlerweile 22-jährige Wienerin, die im Jahr 2016 mit einem Prügel-Video viral gegangen war und für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Beteiligung am schweren Raub und falscher Zeugenaussage zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Sie schlug nach der Urteilsverkündung die Hände über dem Kopf zusammen und erbat nach Beratung mit ihrer Verfahrenshelferin Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Halbleiterbranche steht vor milliardenschweren Investitionen

Wien - Die heimische Halbleiterindustrie steht gut da, braucht aber noch Milliarden für weiteres Wachstum. Die Stärkung der Branche stand heute im Mittelpunkt des "Mikrochipsgipfels" im Bundeskanzleramt, zu dem Karl Nehammer (ÖVP) Vertreterinnen und Vertreter der Branche wie etwa Infineon-Chefin Sabine Herlitschka und AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer geladen hat. "Mikrochips in Österreich soll so ein Begriff werden wie Lipizzaner und Mozartkugeln", so der Kanzler vor Journalisten.

Tiere in Schönbrunner Zoo bekommen weiterhin Namen

Wien - Die Tiere im Tiergarten Schönbrunn werden weiterhin Namen erhalten - dies hat der Zoo am Donnerstag in einer Aussendung unterstrichen. Allerdings soll die Namensgebung nicht mehr als Marketing-Instrument in den Vordergrund gestellt und aktiv nach Außen kommuniziert werden. Auf Anfrage werden die Namen aber weiterhin bekannt gegeben, wie eine Sprecherin zur APA sagte.

Wiener Börse erneut mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach den starken Vortagesgewinnen etwas höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte weitere 0,19 Prozent auf 3.166 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es etwas deutlichere Kursgewinne zu sehen. Zur Wochenmitte hatte bereits ein nachlassender Inflationsdruck in den USA international beflügelt und der ATX war um 1,6 Prozent nach oben geklettert. Klar im Plus zeigten sich am Berichtstag die Banken und die AT&S-Aktie.

red