Maurer sieht Koalition mit ÖVP nicht am Ende

Wien - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer will die Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP im Bund bis zum Schluss fortsetzen. "Diese Koalition ist nicht am Ende", sagte sie im Sommerinterview mit der APA. Die Bilanz der vergangenen Jahre spreche trotz aller Differenzen für sich. Regieren würden die Grünen gerne auch nach der Nationalratswahl, mit allen Optionen, aber "niemals mit den Freiheitlichen". Die türkis-blauen Koalitionen in den Ländern kritisierte Maurer vehement.

Selenskyj dämpft Erwartungen zu Rückeroberungen von Gebieten

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Erwartungen an die laufende Offensive gedämpft. "Wir müssen ganz klar - so klar wie möglich - begreifen, dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles ihnen Mögliche tun werden, um unsere Soldaten aufzuhalten", sagte er am Freitag in seiner abendlichen Ansprache. Daher müsse man für jeden Kilometer, den die eigenen Truppen vorwärts kämen und für jeden Erfolg im Kampf dankbar sein.

Hitze in Südeuropa bleibt

Athen/Rom - In den meisten Regionen Mittel- und Südgriechenlands sowie auf der Ferieninsel Zypern haben die Thermometer am Freitag mehr als 40 Grad angezeigt. Auch in Italien ist keine Entspannung in Sicht - hier soll es kommende Woche noch heißer werden als bisher. Die Hitzewelle soll mit kleinen Schwankungen die kommenden Tage in ganz Süd- und Südosteuropa andauern. Griechischen Meteorologen zufolge könnte sie sich sogar bis zum Ende der kommenden Woche ziehen.

EU-Verfahren gegen Ungarn wegen Freilassung von Schleppern

Brüssel - Die EU-Kommission hat wegen der Freilassung hunderter inhaftierter Schlepper ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Nach der Zustellung eines entsprechenden Schreibens am Freitag hat Budapest zwei Monate Zeit, die Bedenken der Brüsseler Behörde auszuräumen. Sie sieht das Vorgehen als "weder effektiv noch abschreckend" an. Auch seien die Umstände der einzelnen Fälle nicht berücksichtigt worden. Das Verfahren könnte zu Geldstrafen für Ungarn führen.

Feuerwehrfrau (19) starb im Kampf gegen Waldbrände in Kanada

Ottawa - Eine 19-jährige Feuerwehrfrau ist im Kampf gegen die Waldbrände in Kanada ums Leben gekommen. Die junge Frau wurde beim Anlegen einer Schneise im Wald "unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt", wie die kanadische Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurde von Kollegen geborgen und in ein Krankenhaus geflogen, wo sie aber ihren Verletzungen erlag. Die junge Frau ist das erste Opfer der seit Wochen andauernden Waldbrände.

Schweizer Bergdorf Brienz erhält teuren Entwässerungsstollen

Chur - Das Schweizer Bergdorf Brienz erhält einen 39,8 Millionen Franken (41,27 Mio. Euro) teuren Entwässerungsstollen, um das weitere Abrutschen ins Tal zu verlangsamen. Die Gemeindeversammlung Albula/Alvra bewilligte am Freitagabend den entsprechenden Kredit ohne Gegenstimme. Allein stemmen muss die Gemeinde mit ihren 1.300 Einwohnern den Kredit aber nicht. Der Gemeindevorstand rechnet mit Beiträgen von Bund und Kanton Graubünden in der Höhe von 90 Prozent der Gesamtkosten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red