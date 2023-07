Maurer sieht Koalition mit ÖVP nicht am Ende

Wien - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer will die Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP im Bund bis zum Schluss fortsetzen. "Diese Koalition ist nicht am Ende", sagte sie im Sommerinterview mit der APA. Die Bilanz der vergangenen Jahre spreche trotz aller Differenzen für sich. Regieren würden die Grünen gerne auch nach der Nationalratswahl, mit allen Optionen, aber "niemals mit den Freiheitlichen". Die türkis-blauen Koalitionen in den Ländern kritisierte Maurer vehement.

Streik im Flugverkehr in Italien - Hunderte Flüge gecancelt

Rom - Italien ist mit weiteren Problemen im öffentlichen Verkehr konfrontiert. Nach einem Bahnstreik am Donnerstag, der für erhebliche Unannehmlichkeiten gesorgt hat, streikt das Bodenpersonal der italienischen Flughäfen, der Abfertigungs- und Check-in-Dienste von 10.00 bis 18.00 Uhr. Italienische Medien warnen vor einem "schwarzen Samstag" für Reisende. Mindestens 250.000 Personen seien von dem Streik betroffen, schätzte der Konsumentenschutzverband Codacons.

Mindestens sieben Tote nach Unwettern in Südkorea

Seoul - Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind in Südkorea mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Laut lokalen Medienberichteten vom Samstag galten zudem drei weitere Personen als vermisst. Die Anzahl der Opfer könnte noch steigen. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Premier Han Duck-soo forderte das Militär auf, sich an den Rettungsarbeiten zu beteiligen.

Österreicher bei Legalisierung von Cannabis uneinig

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher sind einer kontrollierten Abgabe von Cannabis (an Erwachsene und über lizenzierte Geschäfte) nicht abgeneigt. Exakt die Hälfte der Befragten war in einer aktuellen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Unique Research für das Nachrichtenmagazin "Profil" durchführte, für eine solche kontrollierte Legalisierung, 42 Prozent waren skeptisch oder klar dagegen, der Rest wollte keine Angaben machen.

Heftige Regenfälle im Norden Japans

Tokio - Wegen heftiger Regenfälle im Nordosten Japans haben die Behörden vor der akuten Gefahr durch Erdrutsche und Überschwemmungen gewarnt. In der Präfektur Akita trat ein Fluss in der gleichnamigen Hauptstadt über die Ufer. Die Anrainer wurden am Samstag aufgefordert, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, als ein Haus von einem Erdrutsch erfasst wurde, wie örtliche Medien weiter berichteten.

62-Jährige bei Kletterunfall in Tirol tödlich verunglückt

Nesselwängle - Eine 62-jährige Frau ist am Freitag bei einem Kletterunfall an der Gimpel-Ostwand im Gemeindegebiet von Nesselwängle (Bez. Reutte) tödlich verunglückt. Die Deutsche befand sich im Vorstieg einer Dreierseilschaft, als sie stürzte, aber von ihrer 61-jährigen Kletterpartnerin gesichert wurde. In weiterer Folge entschloss sich die 62-Jährige zum Aufstieg zum nächsten Standplatz. Dabei stürzte sie erneut, fiel mehrere Meter ins Seil und prallte gegen die Felswand.

Paragleiterabsturz in Tirol: 76-jähriger Deutscher tot

Reutte - Ein Deutscher ist am Freitagnachmittag beim Paragleiten in Tirol tödlich verunglückt. Wie die Polizei Samstag früh mitteilte, war der 76-Jährige knapp vor 17.00 Uhr mit seinem Gleitschirm am Startplatz Neunerköpfle im Gemeindegebiet von Tannheim (Bezirk Reutte) gestartet. Vermutlich kurz nach dem Start kam der Pilot demnach in Turbulenzen und stürzte ab.

