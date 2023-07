Maurer sieht Koalition mit ÖVP nicht am Ende

Wien - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer will die Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP im Bund bis zum Schluss fortsetzen. "Diese Koalition ist nicht am Ende", sagte sie im Sommerinterview mit der APA. Die Bilanz der vergangenen Jahre spreche trotz aller Differenzen für sich. Regieren würden die Grünen gerne auch nach der Nationalratswahl, mit allen Optionen, aber "niemals mit den Freiheitlichen". Die türkis-blauen Koalitionen in den Ländern kritisierte Maurer vehement.

Griechenland registriert mit 44,2 Grad bisher heißesten Tag

Athen - Griechenland befindet sich auf dem Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle - 87 Wetterstationen im Land verzeichneten bereits am Freitag Höchstwerte über 40 Grad. Die höchste Temperatur des Jahres lag bisher mit 44,2 Grad in Theben rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen, wie das Nationale Observatorium am Samstag mitteilte. Auch für das Wochenende erwarteten die Meteorologen keinen Rückgang der Hitze.

Südkoreanischer Präsident zu Gespräch mit Selenskyj in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol ist überraschend in Kiew eingetroffen. Es sei der erste Besuch von Yoon in der ukrainischen Hauptstadt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag unter Berufung auf das südkoreanische Präsidialamt. Auf der Agenda stand ein Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Yoon hatte diese Woche auch am NATO-Gipfel in Vilnius teilgenommen.

Mindestens sieben Tote nach Unwettern in Südkorea

Seoul - Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind in Südkorea mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Laut lokalen Medienberichteten vom Samstag galten zudem drei weitere Personen als vermisst. Die Anzahl der Opfer könnte noch steigen. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Premier Han Duck-soo forderte das Militär auf, sich an den Rettungsarbeiten zu beteiligen.

Streik im Flugverkehr in Italien - Hunderte Flüge gecancelt

Rom - Italien ist mit weiteren Problemen im öffentlichen Verkehr konfrontiert. Nach einem Bahnstreik am Donnerstag, der für erhebliche Unannehmlichkeiten gesorgt hat, streikt das Bodenpersonal der italienischen Flughäfen, der Abfertigungs- und Check-in-Dienste von 10.00 bis 18.00 Uhr. Italienische Medien warnen vor einem "schwarzen Samstag" für Reisende. Mindestens 250.000 Personen seien von dem Streik betroffen, schätzte der Konsumentenschutzverband Codacons.

Verdächtiger nach Bluttat am Wiener Brunnenmarkt geständig

Wien - Der Mann, der im Verdacht steht, vor knapp zwei Wochen seine 28-jährige Frau in Wien-Ottakring erstochen zu haben, ist erstmals einvernommen worden und hat die Tat gestanden. Einen diesbezüglichen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstagsausgabe und online) bestätigte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA. Die Tat war am 3. Juli in einer Wohnung im Bereich des Brunnenmarktes entdeckt worden.

Nationalfeiertag in Frankreich verlief weitgehend ruhig

Paris - Nach den jüngsten Unruhen in Frankreich sind befürchtete Ausschreitungen am Abend des Nationalfeiertags, dem 14. Juli, weitgehend ausgeblieben. Feiern und Feuerwerke hätten überall stattfinden können, wobei die Zahl der Sachbeschädigungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sei, teilte Innenminister G�rald Darmanin am Samstag mit.

NEOS halten türkise Abgrenzung von Kickl für unglaubwürdig

Wien - Die NEOS nehmen der ÖVP die vielstimmige Abgrenzung von den Freiheitlichen unter Herbert Kickl nicht ab. "Das peinliche Schauspiel der ÖVP, nicht mit der Kickl-FPÖ koalieren zu wollen, ist vor allem eines: Unglaubwürdig", meinte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Samstag in einer Aussendung. Er erinnerte an die ÖVP-FPÖ-Koalitionen, die erst heuer in Niederösterreich und Salzburg geschmiedet wurden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red